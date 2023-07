Rotationstheater wird zum Comedy-Hotspot

Das neue Programm startet im September – Karten können bereits online gekauft werden.

Remscheid. Johann König, Ingo Appelt, Mario Barth, aber auch jüngere Künstler wie Marek Fis oder Luke Mockridge haben mitten in Lennep ihre Comedy-Karriere gestartet. Seit 1990 bietet Chefin Reintraut Schmidt-Wien im Rotationstheater ihren Gästen ein abwechslungsreiches Programm – und Nachwuchskünstlern eine Bühne. Im September geht es wieder los. Was die Gäste in der neuen Saison erwartet.

September: „Sir“ Erich Ribbeck gibt sich die Ehre und eröffnet am 14. September die neue Spielzeit. Er talkt mit seinem ehemaligen Schüler K.-D. Kaufmann vom Leibniz über seine Trainerkarriere. Tickets: 5,50 Euro im Vorverkauf. Er therapiert wieder mit Musiksamples und faszinierenden Musikfakten: Dr. Pop mit seiner Musik-Comedy-Stand-up-Show: 15. September. Mit Magier Lars Ruth, der Ensemblemitglied bei „Die Magier“ ist, fühlt man sich wie Alice, die durch das Kaninchenloch stürzt und im Wunderland ankommt – denn das Publikum wird in die Rätsel einbezogen – 16. September. Am 22. September gastiert Maladée, die gefeierte Cabaret-Diva, mit „Voilà, da bin isch“, Sinnlichkeit und Glamour verpackt in Chansons. „Erziehungsstatus: Kompliziert Pubertät im Anmarsch“ heißt das Programm von Matthias Jung, Deutschlands erfolgreichem Familien- und Pubertätscoach, Diplom-Pädagoge, zweifachem Vater und Autor von „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig!“ Damit kommt er am 29. September. Dat Rosi schmettert am 30. September ihre „Greatest Hits“.

Oktober: Michael Steinke reist mit „Brause, Sex & Discofox“ wieder in die 70er: 21. Oktober, gefolgt von Ill-Young Kim am 27. Oktober. Er ist zudem Schauspieler, unter anderem im „Tatort“ und moderierte in den 90ern auf Viva die Sendung „Electronic Beats“. „Klassik von einer anderen Saite“ zeigt Katharina Garrard am 28. Oktober. Die Musikerin verbindet Violine und Gesang in einem völlig neuen Klangbild aus klassischen Themen und elektronischen Sounds und war bereits Gastmusikerin bei Stars wie Jennifer Lopez, Andrea Bocelli, Roxette, Rick Astley, Ronan Keating und vielen mehr.

+ Otto Waalkes sagte über John Doyle: „Ich wusste nicht, dass ein Ami auf Deutsch so funny sein kann.“ Er kommt im November. © Doro Siewert

November: Das neue Programm des wortgewalttätigen Michael Eller gibt bizarre Tipps, wie man sich erfolgreich durch schwierige Situationen flunkert und zeigt, oft auf absurde aber saukomische Weise, wohin uns absolute Ehrlichkeit führen würde: „Gefährlich ehrlich“ am 4. November. Irgendwo zwischen Rummelplatz, Rewe und Regierungsbank zeigt Jens Neutag am 10. November das Beste aus 20 Jahren. Mit einem Best-of, das sich gewaschen hat, möchten sich die beiden Brillanten der Berliner Musik- und Comedy-Szene Kaiser & Plain bei ihrem Publikum herzlich bedanken und die letzten acht Jahre in einem einmaligen Showerlebnis Revue passieren lassen: 11. November. Die Reisegruppe Ehrenfeld macht mit „Schnall Dich an, Schatz!“ am 17. November Halt, gefolgt von Ami-Größe John Doyle mit „Das Leben ist Abenteuer genug“ (25. November). Das Actor ’ s Studio NRW bietet gleich an mehreren Terminen Schauspiel: „Tag der Gnade“ mit Nathalie Dudzik und Andreas Strigl läuft am 12., 16. und 18. November. Am 24. und 26. November sowie 10. und 17. Dezember zeigt Regisseur Oliver Scheemann zudem „Hundswetter“ mit Nathalie Dudzik, Josie Ludwig, Susanne Wiechert-Niepmann und Etienne Pattberg.

+ Er hat früher bei Viva moderiert und ist Schauspieler beim „Tatort“: Ill-Young Kim kann auch Stand-up-Comedy. © Michael Schütz

Dezember: Natürlich dürfen die Großen der Travestie nicht fehlen: Ham & Egg gastieren am 1. und 2. Dezember mit der 25-Jahre-Best-of-Show „All In“, gefolgt von den Sweethearts mit „Swing Glöckchen Swing“ (9. Dezember). Seine Gedanken sind wie ein Wein an einem Spätsommer-Abend mit Zigarette und Earth, Wind & Fire-Song, oder wie eine Abrissbirne, die auf einen Kuchen fällt: Bora sorgt für Humor am 15. Dezember.

Januar: Den Auftakt im neuen Jahr macht Maria Vollmer mit einem neuen Programm: 13. Januar, Peter Vollmer ebenso am 20. Eine Vorpremiere zeigt Stefan Verhasselt am 19. Januar in Lennep: „Kabarett 6.0: Mit euch ist es schöner!“ Politisch motivierten Swing liefert Melanie Haupt am 26. Januar.

Februar: „Es ist nicht alles so Scheiße, wie du denkst – Kabarett mit etwas Musik“ liefert Henning Schmidtke am 16. Februar ab. Zauberei und Comedy vereint Marcel Köstling in „Abo 1.3.“: 24. Februar.

März: Noch mal eine Vorpremiere, bei der Comedians ihr neues Material testen: Ausbilder Schmidt, der regelmäßig da ist, zeigt „Unkraut vergeht nicht, 25 Jahre Ausbilder Schmidt“ am 1. März. Jörg Hegemann und die Jungen Wilden des Boogie Woogie swingen am 15. März, Michael Steinke zeigt sein neues Programm am 16. März.

Der Eintritt für die Veranstaltungen im Rotationstheater – außer der Talk mit Erich Ribbeck – liegt immer bei 25 Euro im Vorverkauf, ermäßigt 22 Euro im Vorverkauf. Karten können bei Remscheid-live bereits erworben werden. Alle Infos:

