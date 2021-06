Das „Röntgenjahr“ startet in Remscheid

Serie

Auftakt zu den Feiern in ganz Deutschland am 27. und 28. März in Lennep und im Theater. Das erwartet die Gäste.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Eigentlich ist Wilhelm Conrad Röntgen am 10. Februar 1923 gestorben. Doch er lebt noch heute – durch seine bahnbrechende Entdeckung der Röntgenstrahlen, die die Welt veränderte. Der Lenneper wurde so nicht nur zum bedeutendsten Sohn der Stadt, sondern zum Revolutionär des 20. Jahrhunderts. „Wir dürfen auf diese Wurzeln besonders stolz sein“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD). „Ich würde mich freuen, wenn die Remscheider noch viel mehr verinnerlichten, dass Röntgen ein Sohn unserer Stadt ist.“

2020 jähren sich gleich zwei entscheidende Ereignisse: Der 175. Geburtstag Wilhelm Conrad Röntgens und der 125. Entdeckungstag der Röntgenstrahlen. Dieses Doppeljubiläum wird als „Röntgenjahr 2020“ bundesweit gefeiert. Der Auftakt dazu wird in Röntgens Geburtsstadt gestaltet – mit einem Festprogramm am Freitag und Samstag, 27. und 28. März. Der RGA feiert mit und widmet dem Forscher eine eigene Serie (» Kasten). Im Folgenden erklären wir, was die Gäste an den beiden Tagen erwartet. Vorab: Alle Feiern sind öffentlich, es herrscht freier Eintritt. Jeder Interessierte kann teilnehmen, ausdrücklich auch junge Bürger. Schulen sollen gesondert eingeladen werden.

27. März: Geburtshaus-Eröffnung

Im bergischen Fachwerkhaus Gänsemarkt 1 in Lennep nahm die Weltgeschichte ihren Ursprung: In dem Gebäude, das zwischen 1783 und 1785 gebaut wurde, erblickte Wilhelm Conrad Röntgen am 27. März 1845 das Licht der Welt. Die Deutsche Röntgengesellschaft (DRG), mit etwa 8000 Mitgliedern eine der bedeutendsten medizinischen Gesellschaften, erwarb die Immobilie 2011 und ließ sie für 1,5 Millionen Euro sanieren. Am Freitag, 27. März, wird das Geburtshaus um 15 Uhr offiziell eröffnet. Es gibt ein kleines Festprogramm und einen Umtrunk. Jeder kann sich das Geburtshaus anschauen. Zudem werden Führungen durch das benachbarte Röntgen-Museum angeboten.

Im unteren Bereich befindet sich ein öffentlicher Ausstellungsbereich sowie ein neu gebauter Wintergarten. Die oberen Etagen werden künftig von der DRG genutzt. „Unterschiedliche Gruppen werden hier zusammenkommen“, sagt Prof. Dr. med. Ulrich Mödder, Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Deutschen Röntgen-Museums, selbst Ehrenmitglied der DRG. Diese betreibt hier künftig ein internationales radiologisches Testing Center. Die Qualifizierungen wird es künftig nur noch in Lennep geben. Zum anderen werden sich die „Forscher für die Zukunft“, junge Wissenschaftler der DRG, dort treffen. Genauso wie der Vorstand. Geplant ist zudem eine Junior Akademie: Der Nachwuchs wird hier zu Medizintechnik, Physik und Radiologie forschen.

27. März: Geburtstagskonzert

Unter der Moderation von Journalist Horst Kläuser steigt ab 19.30 Uhr das Geburtstagskonzert zum 175. Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen im Teo Otto Theater. Tipp: rechtzeitig kommen, denn es gibt keine Eintrittskarten. Kläuser wird Gesprächsrunden mit Dr. Adolf Bauer, dem Bürgermeister aus Würzburg, Physiker Dr. Metin Tolan von der TU Dortmund und dem Mumienforscher Prof. Dr. Wilfried Rosendahl leiten. Und: Röntgen schaut sogar selbst vorbei. Lassen Sie sich überraschen!

Die Bergischen Symphoniker sorgen für die passende Musik, unterstützt von Sopranistin Elizabeth Moran, dirigiert von Gregor Rot. Die „Physikanten“ lockern den Abend mit verblüffenden Physik-Experimenten auf.

28. März: Röntgen-Plakette

Am Samstag geht es ab 11 Uhr im Teo Otto Theater weiter mit der Verleihung der Röntgen-Plakette.

Das Impulsreferat hält Prof. Dr. Carsten Könneker, Geschäftsführer der Klaus Tschira Stiftung: „Die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für Mensch und Gesellschaft heute“. Prof. Dr. Metin Tolan hält die Laudatio auf den Preisträger Prof. Dr. Günther Hasinger von der European Space Agency in Madrid.

Der deutsche Astrophysiker hält nach einem musikalischen Intermezzo der Symphoniker seinen Festvortrag zum Thema „Schwarze Löcher und das Schicksal des Universums“. Im Foyer gibt es zudem Experimente für jedermann. Das X-perimente Mobil fährt vor – und lädt von 13 bis 16 Uhr zum Forschen ein, wie einst Wilhelm Conrad Röntgen.

DIE SERIE

JUBILÄUM Der RGA widmet dem bedeutendsten Sohn der Stadt im „Röntgenjahr 2020“ eine eigene Serie.

HEUTE Das Festprogramm zum Doppeljubiläum.

7. MÄRZ RöLab, Mini-Club & Co.: Kinder forschen wie einst Wilhelm Conrad Röntgen.

14. MÄRZ Menschliches und Verblüffendes: Wer war dieser Röntgen eigentlich genau?

21. MÄRZ Schule, Medizin, Straße: Hier hat Wilhelm Conrad Röntgen seine Spuren in der Stadt hinterlassen.

23. MÄRZ So stellt sich das Röntgen-Museum im Jubiläumsjahr auf: Ein Interview mit Direktor Dr. Uwe Busch.

Alle Serienteile: rga.de