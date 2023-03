Stadt übernimmt die Pflege von Teo Ottos Grabstätte

Der Hauptausschuss muss noch zustimmen.

Remscheid. Diejenigen, die sie bislang gepflegt haben, sind nun alle selbst verstorben: Die Grabstätte von Teo Otto auf dem Parkfriedhof Bliedinghausen braucht einen neuen Kümmerer. Die Stadt will nun einspringen, die Grabstätte auf Dauer erhalten und durch die Friedhofsverwaltung pflegen lassen. Die Kosten in Höhe von 1200 Euro pro Jahr wollen sich die Stadt und die Technischen Betriebe teilen. „Teo Otto war einer der wichtigsten Menschen unserer Stadt“, sagte auch der Vorsitzende des Kulturausschusses, Karl Heinz Humpert (CDU), am Dienstag in der Ausschusssitzung. Die Gremienmitglieder stimmten dem Beschluss zu. Letztendlich entscheidet der Hauptausschuss am 11. Mai.

Teo Otto ist Namensgeber des Teo Otto Theaters Remscheid. Er wurde 1968 in der Grabstätte der Familie auf dem Parkfriedhof Bliedinghausen beigesetzt. Das Nutzungsrecht an der Familiengrabstätte ist 2022 abgelaufen und wurde nicht verlängert. Letzte entfernte Verwandte haben kein Interesse an einer Verlängerung des Nutzungsrechtes, sind aber mit der Übernahme durch die Stadt Remscheid und Erhalt der Grabstätte in der bisherigen Form einverstanden. Die Stadt will nun eine dezente Informationstafel am Grab anbringen, die mittels QR-Code online über das Wirken Teo Ottos informiert. -mw-