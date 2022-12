Das waren 2022 die beliebtesten Hits der Bergischen

„Beautiful Girl“ landet in Remscheid vorn.

In Remscheid und Burscheid war 2022 „Beautiful Girl“ des Rappers Luciano der beliebteste Hit, in Wermelskirchen landet „Sehnsucht“ von Miksu und Macloud sowie t-low auf Rang eins.

Bergisches Land. Die Hörgewohnheiten der Bergischen unterscheiden sich ganz offensichtlich. Das beweist eine Auswertung des Streaminganbieters Spotify. Die zeigt: In Remscheid und Burscheid war 2022 „Beautiful Girl“ des Rappers Luciano der beliebteste Hit, in Wermelskirchen landet „Sehnsucht“ von Miksu und Macloud sowie t-low auf Rang eins.

+ Die Wermelskirchener mögen Sehnsucht. © lho

Dahinter rangiert der Ballermann-Hit „Layla“ – der taucht in Burscheid gar nicht in der Top Ten auf, in Remscheid liegt er auf dem fünften Platz.

Bundesweit holte die Mallorca-Hymne Bronze – hinter „Beautiful Girl“ und „Sehnsucht“. böh