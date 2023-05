So soll Haus Cleff innen aussehen

Besucherinnen und Besucher können die künftige Ausstellung interaktiv erleben.

Remscheid. Die bergische Perle wird weiter geschliffen: Nachdem wir an dieser Stelle bereits zuvor über den Stand der Bauarbeiten bei Haus Cleff berichtet haben, geht es heute ums Innenleben, um das neue Herz des Rokokohauses hoch über dem Hasten. Und das ist schon recht lebendig: Die Firma Szenario hat Entwürfe für das neue Nutzungskonzept erstellt, eine Kommission begleitet dies inhaltlich. Die Idee: Während das Deutsche Werkzeugmuseum eher den technischen Teil zeigt, soll Haus Cleff künftig Baugeschichte sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte abdecken – und diese interaktiv erlebbar machen. Beide Häuser gehören nicht nur zum Historischen Zentrum, sondern sind auch inhaltlich miteinander verwandt. Dr. Andreas Wallbrecht, Leiter des Historischen Zentrums, erklärt heute, wie das Innere künftig aussehen soll (Stand Mai 2023).

+ Im Erdgeschoss wird der Besucher selbst zum Teil des Zwiegesprächs über die Gebrüder Hilger, die hier einst lebten. © Szenario

Bauhistorischer Rundgang: Haus Cleff, erbaut 1778/79, ist selbst ein bauhistorischer Zeitzeuge: Der zweigeschossige Fachwerkbau mit Mansarddach gilt als bedeutendes Beispiel des Bergischen Barock. Deshalb gibt es hier künftig auch spannende Baugeschichte zu erleben: Zum Beispiel die Schiebefenster aus England und den Niederlanden, die übrigens nur mit einer Hand hochgeschoben werden können – das funktioniert per Seilzug und Gegengewicht –, über alte Tapeten bis hin zu den Wänden. „Denn hier können wir schön erklären, wie eine ausgefachte und lehmverputzte Wand aufgebaut ist“, erklärt Wallbrecht. Der bauhistorische Rundgang wird sich optisch vom Rest der Ausstellung abheben. So kann auch derjenige, der sich vielleicht nur für die Baugeschichte des bergischen Patrizierhauses interessiert, dem Rundgang folgen.

Erdgeschoss: Über den neuen Eingang, der als Anbau vom Deutschen Werkzeugmuseum ins Haus Cleff geplant ist, erreicht der Besucher das Haus. Hier gibt es auch eine Rampe, denn hier wird auch der neue Lift sein, der Gäste ins erste Obergeschoss bringen kann. Pfiffig: Koffer wie die der Überseehändler dienen am Empfang als Übersichtsleitfaden. Hausgeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte werden hier anhand der Personen erzählt, die einst in dem Rokokohaus gelebt haben. Zum Beispiel die Kaufleute Gebrüder Hilger, die Haus Cleff erbauen ließen. In einem der „Hilger-Räume“ wird es zum Beispiel eine Silhouette geben. Der Besucher stellt sich dazu und wird per Audiotechnik selbst zum Teil des Gesprächs – das Programm reagiert auf Schlagworte. Dazu gesellen sich Vitrinen mit Objekten und Texten. „Diese Kombination aus emotionalem und musealem Bereich zieht sich durch das ganze Haus.“

Von 1811 bis 1814 diente es als Wohnhaus des Fabrikanten und Bürgermeisters Georg Heinrich Sonntag und als Rathaus von Remscheid – auch das wird auditiv in einem Raum vermittelt. So gibt es auch einen Raum über die Gebrüder Cleff, die nicht nur das Kontorgebäude, sondern auch Haus Berger und die Shedhalle gebaut sowie die Dampfmaschine auf den Hastener Berg geholt haben. Elektro-Schmelzofen-Erfinder und Unternehmer Richard Lindenberg, „der bessere Krupp“, wie Dr. Wallbrecht ihn nennt, erhält hier ebenfalls seine Würdigung. Der einstige Bewohner wird vor dem Kamin auf einem Sessel einer Sitzgruppe wieder lebendig. Witzig ist auch die Küche: Hier gibt es ein Tassenspiel für die Gäste. Wer hier mitspielt, erfährt einiges über einen Haushalt und das Leben in der damaligen Zeit. Bildschirme, Audioglocken, Geräusche sorgen für Spannung.

Obergeschoss: Hier gibt es einen Veranstaltungsbereich, in dem unter anderem Hochzeiten abgehalten werden können – man sieht das Brautpaar draußen schon auf den wunderschönen Treppen samt geschwungenem Geländer strahlen –, feste Räume für den Maler Johann Peter Hasenclever und den sozialkritischen Grafiker Gerd Arntz mit seinen Piktogrammen, sowie einen Bereich für Wechselausstellungen und flexibel gestaltbare Vitrinen.

+ Wer hier nicht mitspielt beim Tassenspiel, erfährt nichts: Die Küche wird interaktiv erlebbar und vermittelt das Leben der damaligen Zeit. © Szenario

Mansardgeschoss: Dieser Bereich unter dem hübschen Mansarddach, der nur über Treppenstufen erreichbar ist, vertieft die Inhalte aus dem Erdgeschoss. Jeder Raum wird zum Glossar. Zum Beispiel zum Thema Patrizierhaus. Was besagen die Wappen an den Hauseingängen? Und gibt es Verbindungen zu anderen Villen? „Hier werden wir zwei Arbeitsplätze einrichten, an denen sich die Besucherinnen und Besucher selbst ein Patrizierhaus bauen können“, sagt Wallbrecht. Das alte Heimatmuseum findet hier genauso seinen Platz wie das Hasenclever-Geschäftskundenbuch aus dem 17. Jahrhundert, das nicht dem UV-Licht ausgesetzt werden darf. Oder Antworten auf die Fragen: Warum ist Remscheid eigentlich einst zur Werkzeugstadt geworden? Was hat es mit dem Feilenhauerstreik auf sich? Und wussten Sie, dass die Seestadt auf dem Berge einst die Stadt mit den meisten Erfindungen und Patentanmeldungen war? Hier, unterm Dach des bergischen Juwels, erfahren Sie es. Flott und Mannesmann sind nur zwei Beispiele. Zudem gibt es ein Fernrohr, mit dem man ins Tal blicken kann – denn hier waren einst die, die für die auf dem Berg produzierten. Deshalb muss noch die Bauruine gegenüber weg. Spannend wird es im Handelswegeraum: Betritt der Gast den Raum, leuchtet der Name einer Stadt auf. Er erfährt dann, was die Remscheider dort gehandelt haben. Die Technik ist bewegungsgesteuert.



Auch die Baugeschichte wird wieder Thema. Dazu gibt es einen großen Multitouchtisch wie im Deutschen Röntgen-Museum. „Der Besucher entscheidet hier selbst, wie weit er in die Materie einsteigen möchte.“

Wann ist es denn fertig?

Haus Cleff wurde 1778/79 für die Kaufleute Hilger auf dem Hasten errichtet. Wegen eines Schädlingsbefalls, der im Sommer 2013 festgestellt wurde, wurde das Museum für Besucher gesperrt. Die Sanierung hat im Herbst 2019 mit der Außenfassade begonnen. Das Sanierungsende soll voraussichtlich Ende 2024/ Anfang 2025 sein. Dann wird Haus Cleff museal eingerichtet. Es dauert also noch ein wenig, bis Besucherinnen und Besucher das neue Haus erkunden können.

Mehr zur Geschichte und mehr Infos gibt es vom Förderverein: www.haus-cleff.de