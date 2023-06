K-Pop bis Weltklasse-Tanz: Das zeigt das Theater

Programm der neuen Spielzeit ist da. Der Vorverkauf startet schon am 23. Juni – mit vielen neuen Angeboten für Kindern.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Mit etwas über 100 Veranstaltungen will das Teo Otto Theater wieder Lust auf Musik, Tanz und Schauspiel machen. Und dafür hat sich der künstlerische Leiter Sven Graf in der ganzen Welt umgeschaut. In der neuen Spielzeit 2023/2024, die am 2. September mit der Spielzeiteröffnungsgala startet, holt er die internationale Top-Klasse nach Remscheid.

Der neue Almanach ist bereits an der Theaterkasse erhältlich, auch online sind die Termine eingepflegt. Am Freitag startet schon der Vorverkauf. Wir nennen ein paar Highlights der neuen Spielzeit, die unter dem Motto „Eine Welt ist (nicht) genug“ steht, und hangeln uns unter anderem an den Abos entlang. Zu jedem Abo gibt es eine Teos Theater Card gratis dazu. Die Shows sind auch einzeln buchbar.

Abo S – Spannung & Scharfsinn: Für 117 statt 157 Euro gibt es sechs internationale Hochkaräter zu sehen: das politische Schauspiel „Cum-Ex Papers“, „(R)Evolution“, „André & Dorine“, die mit Masken das Thema Demenz herzergreifend darstellen, „Dinge, die ich sicher weiß“ um Geschlechteridentität, „Jeeps“ und „Dimanche“. Das Spektakel aus Belgien vereint Video, Schauspiel, Clownerie und beschreibt teils dramatisch, teils zynisch, wie wir den Klimawandel leugnen.

Abo B – Boulevard & Unterhaltung: Hier hat Sven Graf „Himmlische Zeiten“, „Der koschere Himmel“ (mit Markus Majowski), „Schöne Bescherungen“, „Nautilus“ mit Physical Comedy aus Neuseeland, „Rent a Friend“ mit Saskia Valencia und „Der Gott des Gemetzels“ nach Remscheid geholt. Das Abo kostet 117 statt 157 Euro.

+ Die Martha Graham Dance Company ist Weltklasse. Auf ihrer 100-jährigen Jubiläumstour macht sie Halt in Remscheid. © Luis Luque

Abo T – Tanz und Bewegung: „Mit diesem Tanzprogramm sind wir deutschlandweit ganz vorn“, ist Graf zurecht stolz. Denn die Martha Graham Dance Company (31. Oktober) ist schon eine Hausnummer. Martha Graham gilt neben Picasso, James Joyce und Strawinsky als eine der künstlerischen Urkräfte des 20. Jahrhunderts. Und genau diese Weltklasse kommt nun nach Remscheid. Zudem EastWest, die Kibbutz Contemporary Dance Company, Sacre, São Paulo Dance Company und DanceWorks Chicago. Abopreis: 147 statt 196 Euro.

Abo M – Musik & Shows: Für 144 Euro gibt es „Himmlische Zeiten“, die irische Musikshow „The Story of the Dubliners“, Die Golden Glitter Band mit 70er-Flair, Vocaldente, die „Woodstock Vareity Show“ und „Als gäb’s kein Morgen – Die große 20er Show“.

Abo Spezial: Dieses Mal gibt es sechs Musiktheater mit den Symphonikern, das neue Abo kostet 175 statt 234 Euro. Gezeigt wird „Don Giovanni“, „Turandot“, „Der Barbier von Sevilla“, „Das Lächeln einer Sommernacht“, „DanceWorks Chicago“ und „Das Feuerwerk“.

Junges Theater: Der Bereich ist ausgebaut worden. „Ritter Rost“ am 21. September, „Das NEINhorn“ nach Marc-Uwe Kling am 21. Oktober und „Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“ (6. Februar) für alle ab vier Jahren finden wieder im oberen Foyer statt. In der ersten Reihe gibt es Sitzsäcke für die Kleinen. Das kam dieses Jahr schon super an. Bei diesen drei Terminen können Kitas zudem Vorstellungen um jeweils 9 und 10.30 Uhr buchen. „Der kleine Vampir“ (21. Januar), das Musical „Schneekönigin“ (14. Dezember), das Puppenspiel „Als die Tiere den Wald verließen“ (19. März) oder das WTT-Stück „Die Prinzessin auf der Erbse“ (3./4. Dezember) runden das Ganze ab.

+ Trong Hieu war sogar beim ESC-Vorentscheid. © Marc Bremer

Klassiker & Besonderheiten: „Kall nit’ – talk!“ gibt es ebenso wieder wie „Rockin’ around the Xmas tree“, die TheaterNahTage, bei denen das Publikum mitten im Geschehen sitzt, oder Poetry Slam. Zu Silvester serviert das Theater eine Tanz-Entertainmentshow – temporeiche, gute Unterhaltung mit „Dance N Speak Easy“. Knaller: ein K-Pop- und Vietnam-Konzert mit Trong Hieu, der in Vietnam die größten Hallen füllt und bei TikTok über 1 Million Follower hat. Hervorheben möchte Sven Graf auch „Bianco su Bianco“am 12. November: Die Compagnia Finzi Pasca gestaltet eine poetische Erzählung mit Clownerie mit vielen Lichtern – „total ruhig und schön“, sagt Sven Graf. Die beiden Künstler waren einst bei Cirque du Soleil.

Symphoniker: Natürlich sind auch die Symphoniker vertreten. Sie stellen ihr Programm die Tage selbst vor.

Vorverkauf

Erstmals startet der Vorverkauf bereits am Freitag, 23. Juni, 10 Uhr. Alle Tickets für die neue Saison sind ab dann an der Theaterkasse und im Webshop erhältlich. Ab 1. Juli herrscht Sommerpause, Karten können aber online gekauft werden. Ab 15. August öffnet die Kasse wieder.

theaterticket.remscheid.de