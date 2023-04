Parkfriedhof: Was wird aus Teo Ottos letzter Ruhestätte?

TBR sollen das Familiengrab des bedeutendsten Bühnenbildners des 20. Jahrhunderts pflegen.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Wenn er doch mit eigenen Augen sehen könnte, dass es wirklich so gekommen ist: „Wenn ich hier beerdigt bin, kann ich schön in die Wälder sehen“, sagte Teo Otto kurz vor seinem Tod 1968 zu seiner Nichte Margarete Kaschte, als er auf Familienbesuch in Remscheid war.

Otto, der 1904 in Remscheid geboren wurde und zum bedeutendste Bühnenbildner des 20. Jahrhunderts wurde, starb 1968 in Frankfurt, wurde überführt und schließlich auf dem Parkfriedhof in Bliedinghausen beigesetzt. Nun schaut der Namensgeber des Stadttheaters tatsächlich ins Grüne, umgeben von Azaleen, einem riesigen Lebensbaum, Kirschlorbeer sowie ein paar Spitzmäusen, die hier ein kleines Kabarett inszenieren. Das letzte, grüne Bühnenbild hätte ihm wohl gefallen.

Das 6er-Familiengrab der Familie Otto könnte ein wenig Liebe vertragen. Teos Schriftzug ist gar nicht mehr zu lesen. Er liegt hinten rechts, Büsche spenden ihm Schatten. Einige Steine müssten aufgearbeitet, Pflanzen beschnitten werden. Damit die letzte Ruhestätte des bedeutendsten Bühnenbildners des 20. Jahrhunderts in Ehren gehalten wird, sollen die TBR nun die Pflege des Familiengrabs im Südbezirk übernehmen. Die Kosten in Höhe von 1200 Euro per anno wollen sich die Kulturverwaltung der Stadt und die TBR teilen. Der Kulturausschuss hat das bereits abgesegnet, der TBR-Ausschuss sowie letztlich der Hauptausschuss müssen noch.

Eine Zustimmung gilt laut Theaterchef Lutz Heinrichs aber als sicher. „Wer würde das nicht wollen?“, sagt er. Der TBR-Bereichsleiter für Friedhöfe, Oliver Jilg, habe ihm bereits zugesagt, dass die 20-Quadratmeter-Anlage nun aufbereitet wird. Und künftig von den TBR gepflegt wird. „Wir sind der Meinung, dass dies eine vernünftige Art des Umgangs ist“, sagt Heinrichs.

Eine Stele samt QR-Code soll am Grab angebracht werden

Denn es gibt sonst niemanden mehr, der sich kümmert. Die Nichte von Teo Otto, Margarete Kaschte, ist im Januar 2022 verstorben. Sie lebte übrigens bis zuletzt in dem Haus, in dem Teo Otto geboren wurde: Hermann-Löns-Straße 33. „Es gibt wohl noch einen Angehörigen in Berlin, aber von dieser Seite der Familie gab es kein Interesse, das Grab zu pflegen“, erzählt Heinrichs.

Teo ist nicht allein. Seine Eltern Adolf und Antonie Otto sind beide 1968 dorthin umgebettet worden, als ihr Sohn starb. Sie lagen früher auf dem Friedhof Papenberg. Auch Teo Ottos Geschwister Elfriede (1908 geboren) und Ludwig Otto (1906 geboren) haben ihre letzte Ruhestätte im Familiengrab. Teo Ottos Nichte Margarete Kaschte ist in der Nähe in einem der Urnenkolumbarien beerdigt worden.

Künftig soll eine dezente Stele samt QR-Code am Grab angebracht werden, die auf Teo Otto und sein Lebenswerk hinweist.

Wer war eigentlich Teo Otto?

Teo Otto wurde am 4. Februar 1904 in Remscheid geboren. Sein Vater war Malermeister, sein Opa Perückenmacher. Teo lernte übrigens erst Werkzeugmacher, belegte dann Kurse an der VHS in Zeichnen, Literatur, Philosophie, stellte 1921 erstmals aus.

+ Teo Otto. © Besitz Günter Walbeck

Er studierte in Kassel Malerei und Bildhauerei, 1927 wurde er Assistent des Bühnenbildners Ewald Dürberg an der Kroll-Oper Berlin. Im Alter von 28 wurde er als Ausstattungschef an die Preußischen Staatstheater Berlin berufen und entlassen, als die Nazis an die Macht kamen. Er ging ins Schweizer Exil und arbeitete bis zu seinem Lebensende als Bühnenbilder im Zürcher Schauspielhaus. Als Gast arbeitete er zudem für die wichtigsten Bühnen der Welt. Er stattete in 45 Jahren 800 Inszenierungen aus und wurde so zum bedeutendesten Bühnenbildner des 20. Jahrhunderts. Er war für seine Menschenliebe und seine Vorurteilsfreiheit bekannt. 2001 wurde das Stadttheater nach ihm benannt.