Land fördert neues Konzept für die Feilenfabrik Ehlis

Arbeiten an neuem musealen Angebot für die Region: (v.l.) Volker Haag, Walter Pricken, Thomas Abbas, Dr. Katrin Hieke.

224.250 Euro für das Denkmalensemble im Eschbachtal - Modernes Museum soll bis September 2025 entstehen - Feiern, Staunen und viel Lernen.

Remscheid. Die Feilenfabrik Ehlis macht den nächsten Schritt zu einem Lernort der regionalen Geschichte. Gestern übergab NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach einen Förderbescheid über 224.250 Euro an die Eigentümer des Industriedenkmals Thomas Abbas und Volker Haag. Das Ensemble in Schlepenpohl wird sieben Jahre, nachdem der Kaufvertrag mit dem Nachlassverwalter von Ernst Ehlis unterzeichnet wurde, mit neuem Leben gefüllt. Nachdem sie über eine Million Euro in die Sanierung gesteckt haben, können die Besitzer nun auf eine weitere Viertelmillion aus dem Heimat-Fonds des Landes NRW zurückgreifen.

Ihr Konzept überzeugte die Bezirksregierung. Geschrieben wurde es von der Kulturwissenschaftlerin und -managerin Dr. Katrin Hieke (Bonn). Ihr Projektplan sieht eine Umsetzung der Ausstellung bis September 2025 vor. Ein Museum mit täglicher Öffnung wird die Fabrik nicht. „Dafür reichen die personellen Kapazitäten unseres Fördervereins nicht aus“, erklärt Kassierer Walter Pricken.

+ Förderbescheid in der Feilenfabrik unterzeichnet: NRW-Ministerin Ina Scharrenbach mit Eigentümer Thomas Abbas. © Andreas Weber

Feiern, Staunen und viel Lernen. Geplant ist eine Mischnutzung aus Veranstaltungen durch Vermietungen und Ausstellungen. Es wird einen festen Raum mit den zahlreichen vorhandenen Maschinen, unter anderem der Wasserturbine geben, die in Betrieb genommen werden können. Bewegliche Themeninseln auf Werkstattwagen sollen flexibel in Führungen oder Präsentationen eingesetzt werden. Die Inseln bestehen aus Texten, Objekten und interaktiven Elementen oder Medieninstallationen. „Themen könnten Frauen in Arbeit, Fabrikation im Nationalsozialismus, Umweltschutz oder auch globaler Handel sein“, erklärte Hieke gestern Mittag bei der Übergabe des Bescheides.

Der Eingangsbereich wird verglast, so dass Besucher, die vorbeischauen, bei geschlossener Tür einen Blick ins Innere werfen können. „Durch das Guckloch wird die Neugierde geweckt“, hofft Hieke. Ebenfalls fest installiert ist das nur bei Führungen zu besichtigende Schau-Depot, das Kleinteile aus der Produktion beherbergen wird.

Feilenfabrik Ehlis: Auch das Außengelände wird in das Konzept einbezogen

Die Geschichte der weitläufigen Fabrikation, die 1846 mit dem Bau eines Schleifkottens durch Josua Picardt begann, soll auch draußen vermittelt werden. Ins Konzept einbezogen werden die Fabrikantenvilla und der Stauteich, die in Blickweite liegen. Es werden wetterfeste Tafeln aufgestellt, auf denen Ausflügler erste Vorabinformationen erhalten.

Es werden Führungen und Sonderöffnungen (wie beim Tag des offenen Denkmals) angeboten. Thomas Abbas kündigte an, dass die alte Backstube im Gemäuer als Veranstaltungsort hergerichtet werde. Alle 14 Tage solle es dort „Kultur und Kulinarisches“ geben mit Lesungen, Diskussionen, aber auch Livemusik. Als sie die Räume 2019 erstmals betrat, erlag Katrin Hieke der Faszination der Feilenfabrik. „Es ist wahnsinnig selten in meinem Metier, aber es ist beinahe einmalig, einen so authentischen Ort zu erleben, in dem die Zeit stehengeblieben ist.“

Zwar gäbe es Herausforderungen wie den unebenen Boden und staub- und lärmmachende Maschinen, aber das mache den Reiz aus. „Als Kulturwissenschaftlerin habe ich ein wunderbares Spielfeld gefunden“, ließ sie die Anwesenden wissen, dass die Feilenfabrik mehr als nur ein Job ist.

Für ihren in sich restlos schlüssigen Förderantrag erhielt Hieke, die auch Geschäftsführerin des Netzwerkes Bergische Museen ist, viel Lob von der Bezirksregierung. Thomas Abbas strich in seiner Ansprache vor 40 geladenen Gästen die höchst konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt, speziell der Bauverwaltung und der Denkmalbehörde heraus. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz sprach davon, dass die Fördermittel „ein Geschenk für diesen Ort und die Stadtgesellschaft“ seien. Auch die Ministerin war sehr angetan. Die Leidenschaft und das behutsame Vorgehen der Eigentümer bei der Sanierung und Neuausrichtung des Objektes imponierten ihr. Scharrenbach stellte fest, dass die Feilenfabrik mehrere Alleinstellungsmerkmale besitze, die es lohnen, sie zu fördern.

Im ursprünglichen Zustand erhalten

In der 1830 von der Familie Ehlis gegründeten Feilenfabrik wurden bis 2014 Feilen nach traditionellem Schmiedehandwerk gefertigt. Die ältesten Teile der Fabrik stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bis zum Tod des letzten aus der Gründerfamilie stammenden Betreibers Ernst Ehlis 2015 wurden die Gebäude und Maschinen in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten. Nach dem Verkauf gründete sich 2016 der Förderverein zur Erhaltung der Feilenfabrik in Schlepenpohl, der das Industriedenkmal unterhält und betreibt. Der Verein hat 45 Mitglieder.