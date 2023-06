Sein Pinsel ist die Computermaus: Xanathon zeigt Pixelkunst

Remscheider stellt im Kunst-und-Kultur-Showroom im Allee-Center aus. Diesen Samstag und auch am Mittwoch kann man ihn dort treffen.

Remscheid. „Das ist doch gar keine Kunst.“ Den Satz hört Xanathon oft. Der Remscheider Künstler erschafft seine Werke am Computer – und das sei durchaus Kunst, sagt er. „Denn ich platziere mit einer Software in einen virtuellen Raum Gegenstände und Figuren, setze Lichtakzente und erschaffe so eine Szenerie – ähnlich wie ein Fotograf“, erklärt Xanathon, der hauptberuflich in der IT-Branche arbeitet. „Die Inspiration und der Arbeitsaufwand sind doch das, was es ausmacht. Manchmal komponiere ich stundenlang.“

Vorbei sind die Zeiten, als „der Rechner“ nur Arbeitshilfe war. Spätestens, seitdem es Computerspiele gibt, faszinieren und unterhalten die leuchtenden Geräte – kein Wunder also, dass daraus auch eigene Kunstform entstand. Für Xanathon wurde die Maus vor zehn Jahren zum Pinsel. Mittlerweile trägt er seinen Künstlernamen sogar jeden Tag bei sich: auf seinem Ausweis.

Was die Gäste im Allee-Center zu sehen bekommen

Inspiration findet der Meister der handgeschöpften Pixel in seinen Lieblingswelten: Star Trek, Star Wars, Cyberpunk, Science Fiction, Fantasy, Popkultur. „Als ich mit zwölf Star Wars gesehen habe, war ich nicht mehr zu resozialisieren“, berichtet er. Ständig habe er Bilder im Kopf. „Die Ideen kommen mir sogar nachts im Traum“, sagt der Künstler, der zurzeit mit dem 3D-Drucker Star-Wars-Figuren baut.

Warum er sein Herz an die Pixelkunst verlor? „Man kann damit Dinge darstellen, die es sonst nicht gibt.“ Manchmal „klickt ein Bild schon in 15 Minuten“, manchmal arbeitet er drei Wochen an einer fantastischen Szenerie. Und bei einigen hat er jetzt, zehn Jahre später, sogar noch mal die Maus angelegt – heute arbeitet Xanathon mit einer hochgezüchteten Grafikkarte aus dem Gamingbereich und einer Software, die auch Hollywood-Produzenten für Spezialeffekte nutzen, wie er sagt. Die Metamorphose der Technik ist also auch die Metamorphose der xanathonschen Werke.

Wie das aussieht, kann ab sofort jeder im Showroom von Kunst und Kultur in Remscheid (KuK) im Allee-Center sehen: Dort stellt Xanathon die nächsten Wochen aus. Zwölf Werke von Säbelzahntiger über Fan-Art-Mario bis eine seiner Lieblingsfiguren, das „future’s child“, sind hier auf Leinwand zu sehen – und werden so erstmals analog. Fans von „Shadow Run“ kommen ebenso auf ihre Kosten. „Ob es dystopisch ist oder nicht, kann jeder selbst für sich entscheiden.“ Was die Menschen in seinen Werken sehen, sei ihnen völlig frei – genauso eben wie die Kunst selbst.

Meet the artist: Heute, 3. Juni, und Mittwoch, 7. Juni, jeweils ab 16.30 Uhr im Showroom.

facebook.com/xanathon