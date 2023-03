Honsberger Streetart-Werk wird heute enthüllt

Geschichten der Bürgerinnen und Bürger prangen nun als Collage an der Fassade – Feier mit Musik und türkischem Büfett.

Remscheid. Fußball, Musik, Menschen – das zeichnet den Honsberg aus. Finden die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils. Aus ihren Anekdoten hat Künstler Marko Leckzut nun ein Streetart-Kunstwerk auf der Fassade der Siemensstraße 59 geschaffen. Die Collage greift die Themen auf, die in den Geschichten der Honsbergerinnen und Honsberger beim Projekt „H.E.I.M.A.T. RS106“ vorkamen. Gesammelt wurden sie von den Ins-Blaue-Akteuren. Und wie das Gesamtkunstwerk aussieht, sehen Sie am besten selbst. Denn heute wird es bei einer Feier enthüllt. An der Fassade prangt auch ein QR-Code.

Über diesen sind Ausschnitte der Interviews zu hören. Begleitend zum Geschichtensammeln hat Marko Leckzut bereits im Herbst 2023 einen Streetart-Workshop für Honsberger Bürgerinnen und Bürger durchgeführt. Eva Zimmerbeutel hat zudem die „Honsberger Street Art Map“ gestaltet, die einen Rundgang durchs Quartier zu den Werken zeigt. In der Arbeitersiedlung aus den 1920ern findet man nämlich über 20 frei zugängliche Streetart-Kunstwerke – eine spannende Mischung aus baulicher Kulturgeschichte und aktueller Kunst. „Das Projekt ,H.E.I.M.A.T. RS106‘ hat zum einem integrative und identitätsstiftende Wirkung. Zum anderen kann es für Stadtteilentwicklung mit ähnlich negativem Image überregionalen Modellcharakter entwickeln“, sagt Katja Wickert vom Ins-Blaue-Vorstand. Denn der Honsberg hatte nicht immer ein gutes Image. Die Menschen, die hier leben, die Künstlerinnen und Künstler, das Honswerk und viele andere setzen sich dafür ein, die Stärken des Stadtteils aufzuzeigen und weiter auszubauen.

Die Feier: Das neue Stadtteil-Kunstwerk an der Fassade des Hauses Siemensstraße 57 wird heute mit einer Feier vorgestellt. „Honsberger Geschichten für Augen und Ohren“ startet um 16 Uhr samt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Die Benefizgranaten aus Langenfeld fahren mit ihrem Feuerwehrauto vor und sorgen für Musik. Im Anschluss gibt es ein türkisches Büfett und Getränke im Nachbarschaftswohnzimmer, Siemensstraße 23. Es darf gern weiter geklönt werden. „Denn hier gibt es viele Geschichten, vor allem von früher“, weiß auch Marko Leckzut.



Das Projekt: „H.E.I.M.A.T. RS106“ – Abkürzung für Honsberg Entwicklung Impulse Miteinander Aktionen Teilhaben – wurde gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Förderprojektes Heimatwerkstatt, der Stadt und des Fonds Soziokultur. Es schließt an das „Streets“-Projekt von 2012 an, bei dem bereits zwölf Fassaden im Stadtteil mit Graffiti besprüht wurden. Wer durch den Ortsteil fährt, kann sie einfach nicht übersehen. Für das neue Streetart-Werk, für das die Gewag die Fassade zur Verfügung stellt, sammelten die Aktiven von Ins Blaue die Geschichten der Honsbergerinnen und Honsberger – zum Beispiel in der letzten verbliebenen Kneipe, dem „Martins Eck“ an der Martinstraße, im Nachbarschaftswohnzimmer oder dem Stadtteilfest. Alle ab 16 Jahren quer durch die Kulturen wurden befragt. So kamen viele Anekdoten zusammen – und nun sind sie für alle sichtbar an der Fassade am Ende der Siemensstraße.

Mitmachen: Nächste Workshops

Näh-Treff: „Lasst uns drüber nähen“, offener Treff in der Textilwerkstatt, Halskestraße 24, mit Sasa Anders: jeden dritten Samstag, 13 bis 17 Uhr. Wer selbst Kurse anbieten mag, kann sich melden:

strickbunt@gmail.com

Kostenfreies Schnuppern: Druck-Workshops im Atelier von Simone Kirsch, Halskestraße 24: Donnerstag, 16. März, Freitag, 24. März, jeweils 17 bis 19.30 Uhr. Im Anschluss Kunstbasar. Anmeldung:

info@simone-kirsch.de

Begleitendes Malen: Wilma Balderhaar öffnet ihren Malraum, Halskestraße 28, zum begleiteten Malen: jeden zweiten Montag, 17.30 bis 19.30, und jeden Donnerstag, 10 bis 12 Uhr. Gebühr: 30 Euro.

Kräuterworkshop: mit Monika Wermke, Eva Zimmerbeutel und der Urbanen Nachbarschaft. Kostenfrei, es gibt zehn Plätze. Anmeldung unter:

info@effi-homecouture.com