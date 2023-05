Daher sollte jeder die Heimatspiele sehen

Lustige Verwechslungskomödie um eine Ming-Vase – Zu den Auftritten im Dorp gibt es Fassbier und Wurst.

Remscheid. Alle sind besonders scharf auf ein Teil: eine chinesische Ming-Vase, die es in den beschaulichen Antiquitätenladen von Walburga Hampelsbruch geschafft hat. Und die ist bekanntlich teuer. Deshalb haben nicht nur die bösen Schwestern G. Hässig und G. Mein ein Äugsken auf das edle Stück geworfen – auch der Rest des beschaulichen Dörfchens hetzt jetzt dem großen Geld hinterher. Wer die Ming-Vase am Ende ergattert oder ob sie vorher zerbricht, wie man einer männerhungrigen Ordensschwester entkommt und warum Ärzte ihre Patienten auf keinen Fall draußen behandeln sollten, erfahren die Gäste bei den „Bergischen Heimatspielen 2023“.

Auf dem Ludwig-Steil-Platz ist bereits wieder „das Dorf im Dorf“ aufgebaut: Hier proben die Laiendarsteller der Lüttringhauser Volksbühne für die sieben Shows. Nächsten Samstag geht es los. Platz ist für 400 Gäste auf den neuen Bänken. Wir erklären, warum man als bergischer Jong oder als bergisches Weit auf jeden Fall dabei sein sollte.

Einzigartigkeit: Die „Bergischen Heimatspiele“ sind die letzten ihrer Art. Laut eigener Aussage gibt es im Bergischen keine andere Laiendarstellertruppe mehr, die auf einer Bühne unter freiem Himmel spielt – und dabei noch die Mundart pflegt. „Nur leider stirbt sie langsam aus“, bedauert Spielleiter Udo Leonhardt. Für ihn lautet das Erfolgsrezept der Volksbühne: eine gute Vorlage, ein guter Bühnenbau, eine gute Spielschar und ein guter Spielleiter.

Gute Unterhaltung: Die heitere Verwechslungskomödie aus der Feder des 1. Vorsitzenden und Autors Christian Wüster, „Ming(-)Vase“, macht einfach Spaß. Der Schwank zeichnet sich durch den Wüsterschen Wortwitz, turbulente Entwicklungen und urige Charaktere aus. Den Postboten spielt der 1. Vorsitzende übrigens selbst. Das Stück ist teils in Mundart, teils in Hochdeutsch verfasst. Man wird die Handlung also auf jeden Fall verstehen. Einige Jugendliche spielen wieder mit. Unterstützt werden die Darsteller von den Lüttringhauser Blechbläsern und dem Posaunenchor Remlingrade-Dahlerau.

Sieben Termine: Die „Bergischen Heimatspiele 2023“ finden gleich sieben Mal auf dem Ludwig-Steil-Platz in Lüttringhausen statt: an den Samstagen und Sonntagen 3./4., 10./11. und 17/18. Juni sowie an Fronleichnam, Donnerstag, 8. Juni. Beginn ist stets um 16 Uhr. Gespielt wird auch bei bergischem Niesel.

Mit dem Eintritt unterstützen: Der Eintritt kostet für Erwachsene 14, für Kinder 6 Euro. Nein, die Preise seien nicht angehoben worden, betont Christian Wüster. Und das, obwohl die Summe aller gestiegenen Preise wie Holz, Strom, Reinigung, Beantragung, Getränke auch der Lüttringhauser Volksbühne zu schaffen machen. „Das Haus A, das wir gerade neu gebaut haben, hat allein 1200 Euro gekostet“, skizziert Udo Leonhardt. Damit wäre die neue Förderung des Kulturausschusses schon weg. Deshalb bittet der Verein um Spenden. „Wir versuchen alles, damit das bergische Kleinod nicht von der Bildfläche verschwindet“, betont Leonhardt.

Gute Verpflegung: Es gibt Bier vom Fass, Softgetränke, Kuchen, Kottenbuttern, in der Pause werden Würstchen gegrillt. Am Premierenabend gibt es zusätzlich ein Salatbüffet.

Mitmachen

Wer Spaß daran hat, in eine andere Rolle zu schlüpfen, Kulissen zu bauen oder Kostüme zu schneidern, ist hier richtig. Interessierte können zur Probe kommen: donnerstags ab 18 Uhr in den Räumen Kreuzbergstraße 61.