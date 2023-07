Spurensuche deckt manches Lenneper Rätsel auf

BGV hat den Tuchmacherweg erneuert. Warum sich der Stadtrundgang für Touristen und auch für Lokalpatrioten lohnt.

Remscheid. Wo ist der nächste blaue Hinweis? Wie Sherlock Holmes tapere ich um die evangelische Stadtkirche, nur ohne den coolen Hut. Dafür aber mit dem Röntgenblick. Schließlich bin ich, eine unbeleckte Dahergeloupene mit sehr großer Neugier, gerade auf Spurensuche. „Du bist so ein Neuschier“, hat meine Mutter früher schon zu mir gesagt. Passt also zum neuen Job. „Tatort“ ist die Tuchmacherstadt. Also Lennep.

Aha, da hinten leuchtet ein Hinweis an einem verschieferten Haus! Wie sich anhand der Emailletafel im Ritter-Sport-Format – quadratisch, praktisch, gut – herausstellt, handelt es sich bei der Adresse Kirchplatz 1 um ein besonderes Haus: die Lenneper Lateinschule, erbaut 1750. 30 bis 60 Schüler, vorwiegend privilegierte Söhne der städtischen Oberschicht, lernten hier für ein jährliches Schulgeld von 4 Reichsmark. „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir“, steht auf dem Schild zum Glück nicht nur auf Latein. Witzig ist allerdings der quietschgelbe Gegensatz im Schaufenster daneben: Zahlreiche Enten tummeln sich hier im Sand, bewacht vom DLRG-Obererpel. Soll wohl die Kräwi sein. Na, wenn die hier schon so viel Spaß haben, muss ich da auch mal hin. Ich kriege mich nicht mehr ein vor Lachen und setze vergnügt meine Spurensuche fort – was wohl am Alten Markt noch auf mich wartet?

Auch für Lokalpatrioten ist der Rundgang ein besonderes Erlebnis

„Spurensuche Tuchmacherstadt“ heißt der Stadtrundgang, den der Bergische Geschichtsverein, Abteilung Remscheid, 2021 zum 100-Jährigen dank Fördermitteln erneuert hat. 30.940 Euro hat das gekostet. Die blauen Emaille-Tafeln mit Bildern, Texten und Karten zu historisch bedeutenden Orten und Ereignissen der Textilindustrie zieren 50 Häuser und Orte in Lennep. Ein neuer Flyer, den es im Lennep-Laden an der Berliner Straße gibt, schickt die Touristen nun auf Spurensuche durch die einstige Tuchmacherstadt. Und ich wette, auch Lokalpatrioten kennen noch längst nicht alles. Ganz nebenbei kurbelt das Ganze auch noch den Tourismus an – und links und rechts gibt es noch so viel mehr zu sehen. Das macht wirklich Spaß.

+ Einstieg ist am Röntgen-Museum. Die dahergeloupene RGA-Redakteurin Melissa Wienzek lernt die Spielregeln. © Roland Keusch

Die Einstiegsstelen mit den Spielregeln befinden sich am Deutschen Röntgen-Museum und am Bahnhof. Von beiden Punkten aus kann man den ganzen Stadtkern umlaufen. Aber Achtung: flache Schuhe anziehen – Kopfsteinpflaster.

Warum der Stadtkern eigentlich nahezu kreisrund ist

Ich staune über die Fliesenkunst in dem Minilädchen von Martina Erbschloe, während es im Café Achtsam nach Kaffee und Quiche duftet. An der Pizzeria Daunia sammle ich den nächsten Hinweis ein: Das war also mal ein Wachthaus? Vorbei am knallbunten Cupcake-Shop und einem weißen Kleid bei Glücksgriff – haben beide zum Glück zu. . .–, an der Kloki noch ein Schild lesend, stehe ich nun an der Ecke Fritz-Figge-Weg. Kein Hinweis, aber oh! Ein Schmetterling. Auch bunt. Ich komme mir schon ein wenig wie ein Eindringling vor, als ich neben Volker Plattes Cembalobaufirma ganz nah ans Haus Martinsgasse 4 trete – denn hier ist der nächste Hinweis. Ich lerne etwas über Industriespione. Komme mir gerade selbst wie einer vor. Vor allem, als ich mich umdrehe und das Schild „Der liebe Gott sieht alles, der Nachbar sieht mehr“ lese. Schnell weiter.

Wo komme ich raus? Ach so, Gänsemarkt. Hier habe ich meinen ersten Lieblingsmoment: Eine Siamkatze räkelt sich auf einem Kratzbaum an der Wand. Total schön bepflanztes Fahrrad bei der Quermalerei. Nett ist es hier: überall Stühlchen und Tische vor den Fachwerkhäuschen, kleine Nischen, das hat was. Fast wie eine andere Stadt. Jetzt verstehe ich, warum die Lenneper sagen, sie sind Lenneper und keine Remscheider.

Den nächsten schönen Moment erlebe ich auf dem Munsterplatz. Wow, ist das schön geworden! Ich streichle das Werk von Tony Cragg – ui, ist das glatt – und finde keine Hinweise mehr. Also ab zur Hardtstraße, hier gibt es einige Spuren zu sammeln, weiter über die Welle – das Jugendzentrum war laut Schild mal ein Schwimmbad – zur Wallstraße. Ah, jetzt verstehe ich: Hier ist der Wall. Mit einem durch Tore verstärkten Mauerring hatten die Grafen von Berg Lennep einst zur festen Stadt an der nahen märkischen Grenze ausgebaut. Was, hier gibt es einen Stadtbunker? Ein bisschen gruselt es mich, als ich das Schild lese. Bin aber auch gleichzeitig fasziniert. Das Zentrum ist wirklich kreisrund. Merke ich auch daran, dass ich selbst immer im selbigen laufe. Und wieder am Alten Markt rauskomme. Ich denke, ich kaufe hier jetzt noch „Geistvolle Grüße“. Oder „Lenneper Pflastersteine“. Kann ich dann zu Hause beim Auswerten der Spuren gebrauchen.

+ Na, wo steht dieses Schild? Finden Sie es selbst raus. © Roland Keusch

