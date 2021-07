Operette entführt ins „Land des Lächelns“

Symphoniker

+ © Christian Beier Auf der Suche nach der Liebe sind diese Solisten (von links) im „Land des Lächelns“: Maria Klier, Alexander Tremmel, Konstantin Lee, Stefanie Elliot, Christina-Maria Fercher und Ang Du. © Christian Beier

REMSCHEID/ SOLINGEN Die Bergischen Symphoniker proben für die Premiere. Die Sänger sind mit viel Ehrgeiz dabei.

Von Philipp Müller

Eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, die Operette „Land des Lächelns“ von Franz Lehár aufzuführen. Das Stück war bei seiner Premiere „ein Flop“, wie Igor Folwill sagt. Er ist bei der diesjährigen Eigeninszenierung des Solinger Kulturmanagements der Regisseur. Zudem sei die Operette alles andere als „politisch korrekt“. Doch dann seien ja da noch die vielen bekannten Melodien. Wer kenne nicht „Dein ist mein ganzes Herz“ als Gassenhauer. Außerdem sei das Grundthema der Operette, die Suche nach Glück und Liebe, ein ewig aktuelles Thema.

+ Regisseur Igor Folwill will die Operette „Land des Lächelns“ von politischem Mief befreien und modern präsentieren. © Christian Beier

Tatsächlich konnte Lehár 1923 zunächst nur einen Reinfall mit der Idee verbuchen, die Wiener Gesellschaft mit der fernen Welt Chinas zu verknüpfen. Unter dem Titel „Die gelbe Jacke“ fand das überhaupt keinen Anklang. Rund sechs Jahre später feierte die überarbeitete Version als „Land des Lächelns“ dann doch bis heute große Anerkennung. Die Arie des Prinz Sou-Chong hatten Lehár und der Texter Fritz Löhner-Beda dem unvergessenen Tenor Richard Tauber gewidmet.

Große Fußstapfen, in die die Solisten der in Remscheid und Solingen (» Kasten) aufgeführten Operette treten. Was sie aber mit Vergnügen machen, wie sie bei den Proben verrieten. Maria Klier singt die Rolle der Prinzenschwester Mi. Sie ist trotz ihrer erst 34 Jahre schon ein „alter Hase“ unter den Sängern. Denn die sind bewusst jung ausgesucht, haben alle eine Verbindung zur Hochschule für Musik und Tanz Köln, die Partner der Produktion ist. So wie die Bergischen Symphoniker unter der Leitung von Generalmusikdirektor Peter Kuhn. Dazu komplettiert der Theaterchor Solingen das Ensemble.

„Wir haben ein junges Sänger-Ensemble der Spitzenklasse.“



Igor Folwill, Regisseur

Doch Klier rage aus dem Ensemble nicht heraus, betont Folwill. Er lobt die homogene Zusammensetzung und sagt: „Wir haben ein Ensemble der Spitzenklasse.“ Er nennt Ang Du, der ein wahrer „Heldenbariton“ als Onkel Tschang sei. Tenor Lee, Prinz Sou-Chong, hatte schon bei der berühmten Sängerin Eda Moser Unterricht. Er freue sich „riesig“ auf die Arie vom ganzen Herz. Tremmel gebürtiger Wiener, sei einer der nur noch ganz selten zu findenden Spiel-Tenöre, ein echter Buffo als Graf Gustav, betont der Regisseur.

Zusammen mit seinen jungen Sängern will Folwill die Besucher mit „auf eine Reise nehmen“. Dabei werde er auch die Gesellschaftskritik herausarbeiten, die unterschwellig der Operette zugrunde liege. Denn die Texte böten ein ständiges Hinterfragen von gesellschaftlichen Klischees. Das sei zwar in der Formulierung nicht immer „politisch korrekt“, aber durchaus mit Regie-Kniffen zeitgemäß darstellbar.

Der Konflikt des Aufeinandertreffens der Kulturen ist gemeint. Europa trifft auf Asien. Christina-Maria Fercher, die sich mit Klier die Aufführungen als Prinzessin Mi teilt, erzählt dann auch, dass das „Land des Lächelns“ für sie vor allem eins bedeute: „Heute reden wir noch über die selben Probleme wie vor 100 Jahren.“

Die Proben dauern nur kurze drei Wochen. Da ist Konzentration gefragt. Zugleich erleben die Sänger, wie das Bühnenbild parallel wächst. „Das geht zeitlich nicht anders“, erklärt dazu Kulturmanagements-Leiter Hans Knopper.

AUFFÜHRUNGEN REMSCHEID Im Teo Otto Theater ist die Operette „Das Land des Lächelns“ am Samstag, 27. Mai, zu sehen. Beginn um 19.30 Uhr. Karten kosten ab 31 Euro, Jugendticket 6 Euro. SOLINGEN Premiere im Solinger Theater und Konzerthaus ist am 17. Mai. Weitere Aufführungen am 19. und 20. Mai, jeweils 19.30 Uhr.

Niemand müsse vor einer verkopften Regie Angst haben, betont Folwill. Er will unterhalten, die schöne Musik zur Geltung kommen lassen und die Moral der tragisch endenden Operette herausarbeiten: „Am Ende bleibt uns die Liebe.“ Doch zugleich offenbare Lehárs Werk eben auch, dass es immer wieder um den geplatzten Traum vom Glück gehe. Dieser Pathos hat das lächelnde Land berühmt gemacht. Der werde in Remscheid von der „akustisch tollen“ Bühne erklingen, betont Stefanie Elliot, die die Lisa singt.