Open-Air-Konzerte: Hier spielen die Symphoniker gratis

Dirigierstipendiatin Lea Ray (26) leitet Orchester. Was wann wo zu hören ist.

Remscheid/Solingen. 20 bis 22 Grad, trocken und nur wenig Wind. Das wünscht sich Lea Ray (26) für die nächsten Wochen. Zumindest am Abend. Denn dann darf die aktuelle Dirigierstipendiatin der Orchesterakademie den Taktstock von Generalmusikdirektor Daniel Huppert übernehmen und die Bergischen Symphoniker bei den Stadtteilkonzerten unter freiem Himmel leiten – eine Herausforderung, wie sie sagt. „Denn draußen ist die Akustik ganz anders. Während ein Konzertsaal zum Beispiel auch leise Stellen gut trägt, funktioniert das open air nicht.“ Die Musikerinnen und Musiker müssten solistisch unter dem freien Himmel mehr arbeiten. Und dann muss auch noch das Wetter mitspielen – kalten Nieselregen mögen vor allem die Holzinstrumente so gar nicht.

Lesen Sie auch Er will die Orchesterakademie ausbauen Er will die Orchesterakademie ausbauen Bergische Symphoniker erhalten neue Instrumente und Stühle Bergische Symphoniker erhalten neue Instrumente und Stühle

Für Lea Ray sind es die letzten Termine als Stipendiatin – im September rückt eine neue junge Frau nach. Die Schwäbin nimmt viel aus dem Bergischen mit. „In der Probenarbeit habe ich viel Praxiserfahrung gesammelt. Zudem war das Feedback der Musikerinnen und Musiker sehr lehrreich. Die Atmosphäre war immer super angenehm.“ Ray studiert aktuell noch in Weimar. Die Orchesterakademie fördert in diesem Bereich speziell Frauen. Eine lobenswerte Sache, findet auch Lea Ray. „Man hat als Kind noch nicht das Vorbild der Frau am Dirigentenpult, man kennt eher die Männer.“ Von daher sei es super, dass nun auch immer mehr Frauen „vorne“ stünden. -mw-

Die Termine:

Samstag, 24. Juni, 20 Uhr: Munsterplatz, Lennep

Sonntag, 25. Juni, 18 Uhr: Heimatbühne Lüttringhausen

Mittwoch, 28. Juni, 17 Uhr: Konzertmuschel im Remscheider Stadtpark

Donnerstag, 29. Juni, 19 Uhr: Müngstener Brückenpark

Freitag, 30. Juni, 20.30 Uhr: Marktplatz, Gräfrath

Samstag, 1. Juli, 19 Uhr: Walder Kirchplatz

Das Programm:

Es wird eine sommerlich-musikalische Reise mit kurzweiligen Stücken, die die ganze Familie ansprechen – und auch Neulinge für klassische Musik begeistern sollen, sagt die Dirigentin. Das Orchester spielt Ausschnitte aus der „Peer Gynt Suite“ von Edvard Grieg, Ausschnitte der „Arlesienne Suite Nr. 2“ von Georges Bizet und Ralph Vaughan Williams „Fantasie über Greensleeves“. Zudem gibt es unbekanntere Komponisten und Komponistinnen zu hören: Ruperto Chapí, Jeanne Danglas, Augusta Holmès.

Was es zu beachten gilt:

Eintritt frei. Gäste sollten sich am Tage der geplanten Aufführung im Internet informieren, ob das Konzert wetterbedingt stattfindet:

www.bergischesymphoniker.de