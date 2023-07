Neues Löf-Radio: Uwe Rapp legt wieder auf

Alle zwei Wochen dienstagabends wird das Eventlokal zum Livestudio.

Remscheid.Während die Biergläser auf dem Tablett nach draußen in den Biergarten wandern, knistert drinnen die Luft: Um Punkt 20 Uhr geht das neue Löf-Radio live on air und sendet bis nach Amerika, Portugal und Brasilien. Und das mitten aus der Kneipe in Alt-Remscheid. Mischpult, Plattenspieler, CD-Player und Mikrofone bilden das Studio hinter dem beleuchteten Tisch. Löf-Chef Max Süss ist ein bisschen aufgeregt, sein braun gebrannter Co-Moderator hingegen total gelassen. Kein Wunder – er macht das ja nicht zum ersten Mal, der Uwe. Und erklärt zum ersten Titel von Alan Parsons auch gleich: „Ich hab alles im Kopp.“

Dann wird es dramatisch – in der Musik und mit Christian Wüster. Der Vorsitzende der Lüttringhauser Volksbühne ist heute der Gast des Abends und nebenbei freischaffender Dramatiker, wie sich nach einem kleinen Schlagabtausch herausstellt: „Also bist du kein Dramaturg, wie meine Frau sagt?“, fragt Uwe Rapp. „Das ist falsch“, sagt Wüster. „Also bist du Dramatiker.“ – „Das ist richtig.“ – „Wieder was gelernt.“ – „Schön, gut, dass ich da bin.“ Erst mal ein Schluck Bier, sonst wird es zu dramatisch.

Man kallt über die Volksbühne, Wüsters Werk und Remscheider Platt. „Sag doch mal was auf Platt“, fordert Max Süss. „Unter Druck kann ich nicht“, geniert sich Wüster. „Dann sagen wir um Viertel nach 10“, sagt Rapp. Die Sendung geht bis 10... Steph mischt sich im Chat auf dem großen Bildschirm ein: „Christian kann auch Dramaqueen.“ Der entgegnet wie immer schlagfertig: „Passt, ich hab auch was von Queen dabei.“

Nach Wüsters erstem mitgebrachten Song, dem Prog-Rock-Titel „Cell 151“ von Ex-Genesis-Gitarrist Steve Hackett, kündigt Moderator Rapp an: „Es gibt heute auch noch 'ne Zwölf-Minuten-Nummer. Dann können wir Tomatensuppe essen gehen.“

Das neue Löf-Radio geht ab sofort alle zwei Wochen dienstagabends ab 20 Uhr über Mixcloud für zwei Stunden live on air. Das Konzept? Uwe, Max plus eins. Man quatscht mit dem Gast, der seine eigene Musik mitbringen darf. Dazwischen legt Uwe Rapp seine Sets auf – Vinyl, natürlich. Und wie das immer so ist, wenn man auf gleicher Wellenlänge funkt, entwickelt sich meistens spontan irgendein Gag, gibt es Anekdoten, was man mit welchem Song verbindet.

Macht Spaß. Und Bock auf den 28. Oktober. Denn dann legt Ex-Zack-Zack-DJ Uwe Rapp bei der „Vaillant Nacht der Kultur und Kirchen“ wieder im Löf auf. Die nächste Löf-Radioshow steigt am 1. August ab 20 Uhr mit dem Saxofonisten Martin „Too Saxy“ Kuske.

Hier geht ’ s zum Radio:

www.remscheid-rockt.de