„Musik ist besser als Schokolade“: Lyra sucht Frauen für Singprojekt

Musik ist besser als Schokolade – finden zumindest die Sängerinnen des Frauenchors Lyra Remscheid 1918, der übrigens der älteste Frauenchor in der Region ist. Für das gleichnamige neue Chorprojekt, das im Sommer 2024 aufgeführt wird, suchen die „Lyras“ nun schon stimmgewaltige Frauen, die mitwirken wollen. Das genaue Konzept arbeiten die Vorsitzende Karin Pottkämper, die Chorleiterin Martina Niemeyer und die Sängerinnen in Kürze aus. „Wir werden uns etwas Schönes überlegen, um weitere Frauen für uns zu begeistern“, sagt Karin Pottkämper. Das Repertoire umfasst zum Beispiel Titel wie „You Raise Me Up“, „Auf das was da noch kommt“, „Über sieben Brücken“ oder „Champs-Elysées“.