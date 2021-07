Museen präsentieren sich mit vielen Attraktionen

Aktionstag

+ © Roland Keusch Stellten das Programm für den 40. Internationalen Museumstag am Mittag im Werkzeugmuseum vor: (von links) Markus Kollodzey (Sparkasse), Markus Heip (Werkzeugmuseum), Dr. Kerstin Heyl (Röntgenmuseum), Michael Wellershaus (Sparkasse) und Dr. Andreas Wallbrecht (Werkzeugmuseum). © Roland Keusch

REMSCHEID Röntgen- und Werkzeugmuseum rücken bei Aktionstag am 21. Mai zusammen. Shuttleservice verkehrt.

Von Andreas Weber

9,3 Kilometer und 19 Minuten Fahrt trennen die beiden so unterschiedlichen Museen. In letzter Zeit ist ihre Zusammenarbeit intensiver geworden. Gemeinsame Öffnungszeiten, identische Gebührenordnung. Am 21. Mai rücken sie ganz eng zusammen. Beim 40. Internationalen Museumstag treten Röntgenmuseum und Werkzeugmuseum Seite an Seite auf. Mit Unterstützung von der Stadtsparkasse wird zwischen der Schwelmer Straße und der Cleffstraße acht Stunden lang ein regelmäßiger und kostenloser Shuttleservice verkehren.

Auf diese Weise sollen die Besucher beide Einrichtungen in Ruhe genießen können, ohne sich ins Auto setzen zu müssen. Es könnte ein sonntäglicher Tagesausflug werden. Die Museen legen sich mit Musik, Essen und Trinken sowie zahlreichen Attraktionen ins Zeug. Bei einer Pressekonferenz im Werkzeugmuseum am Donnerstag erklärte Sparkassen-Vorstand Michael Wellershaus: „Die Museen sind Aushängeschilder Remscheids, sind aber gerade bei Ortsansässigen weit weniger bekannt als bei Auswärtigen.“

In Hasten wird der Bogen von der Vergangenheit in die Moderne geschlagen. Mit Jan Elfert kommt ein junger Schuhmacher aus Niedersachsen, um das alte Handwerk der Lederverarbeitung vorzustellen. Stechbeitel und Zangen werden geschmiedet und von der Firma Kirschen geschliffen. Ein Feilenhauer präsentiert sich und ein Dachdeckerbetrieb weiht in die Schieferverarbeitung ein. Die Firma Zache verlötet Kupferrohre. „Für alles gilt: Niemand muss nur zugucken, jeder darf ausprobieren“, meint Dr. Andreas Wallbrecht, Chef des Werkzeugmuseums. Sein Haus begibt sich aber auch in die Neuzeit. Die Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe führt 3-D-Druck und den Formgedächtnisdraht vor.

Und die Solinger Familie Pickzack wird in der Ausstellung eine dampfbetriebene Modelleisenbahn aufbauen. „Irgendwie werden wir das mit den Rauchmeldern hinkriegen“, weist Museumspädagoge Markus Heip auf ein klitzekleines Problem hin. Es soll aber auch das einzige bleiben. Denn der Besuch der Museen soll als Familienereignis viele Anreize setzen. Auf der Bühne im Werkzeugmuseum wird die Remscheider Coverband „Timeless“ von 10 bis 18 Uhr spielen. Die IG Hasten unterstützt das Ereignis mit gegrillten „Remburgern“ und Bratwürsten. Mit dem neuen Waffeleisen des Museums gibt es etwas für den süßen Zahn. Die Obstweinkellerei „Am Wässerchen“ in Schloss Burg wird ihre Erzeugnisse anbieten.

Ein besonderes Getränk wartet auch im Röntgenmuseum. Dort hat Dr. Kerstin Heyl, wissenschaftliche Volontärin, mit ihrem Team die Firma Mi-Café für eine exklusive Kaffeeverköstigung gewonnen. Mit dem „Röntgen-Kaffee“ kann eine Spezialröstung genossen werden.

Nebelkammer in Lennep macht unsichtbare Strahlen sichtbar

Auch in Lennep ist die Liste der Angebote für große und kleine Entdecker lang. Sie folgt dem Motto des Museumstages: „Spurensuche“ ist die bundesweite Aktion überschrieben. So wird die Flughafen-Röntgenanlage vorgeführt und Gepäck durchleuchtet. Wer mag, kann im CT oder MRT probeliegen oder in einem Überraschungsei 3-D-Einsichten gewinnen. Physikerin Dr. Stefanie Mehren-Baehr wird in einem Experimentalworkshop Unsichtbares sichtbar machen. Der Bau einer Nebelkammer macht Röntgenstrahlen erlebbar.

MUSEUMSTAG ATTRAKTIONEN Sowohl das Lenneper Röntgenmuseum wie auch das Werkzeugmuseum in Hasten beteiligen sich am 40. Internationalen Museumstag. Am Sonntag, 21. Mai (10 bis 18 Uhr), kann dieser mit Unterstützung der Stadtsparkasse im großen Rahmen gefeiert werden. Neu ist, dass ein Shuttleservice zwischen den beiden Häusern verkehren wird. Die Stadtwerke werden einen Bus einsetzen, der sowohl die beiden Museen als auch das Remscheider und Lüttringhauser Rathaus ansteuern wird. Der Eintritt in den Museen ist kostenlos.

rstin Heyl lobt, dass beide Häuser an diesem Tag nicht nur kostenlos ihre Türen öffnen, sondern sich aktiv mit vielen pfiffigen Ideen einbringen. Der erste Besucher kündigte sich schon an: Michael Wellershaus will sich mit seiner Familie das bemerkenswert üppige Programm nicht entgehen lassen. Erster Anlaufpunkt für den Banker, dem Nachwuchs geschuldet: „Mein Sohn wird mit Sicherheit das Überraschungsei ansteuern.“