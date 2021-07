Mädchen reisen für Pina-Bausch-Kurs aus China an

Tanz

Tanzen wie Pina Bausch: Choreograph Damiano Ottavio Bigi probt derzeit in der Akademie der kulturellen Bildung mit Kindern und Jugendlichen aus China. Die Mädchen der Tanzgruppe „China Hangzhou Spring Youth Art Troupe" und ihre Lehrerin Di Jin (3. v. l.) schauen genau zu, was ihnen Dozent Damiano Ottavio Bigi erklärt.

Die jungen Tänzerinnen trainieren in der Akademie in Küppelstein mit Damiano Ottavio Bigi.

Fast 9000 Kilometer weit sind sie geflogen, ihre Eltern haben fast 4000 Euro bezahlt – und das alles, weil sie den zeitgenössischen Tanz der bergischen Choreographin Pina Bausch lernen wollen. Neun chinesische Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren trainieren derzeit in der Akademie der Bildung in Küppelstein mit Damiano Ottavio Bigi.

+ Die Mädchen der Tanzgruppe „China Hangzhou Spring Youth Art Troupe“ mit Dozent Damiano Ottavio Bigi und der RGA-Redakteurin Melissa Wienzek. © Zou Ying

Der Dozent hat früher selbst beim Tanztheater Wuppertal Pina Bausch getanzt. Zudem war er Hauptdarsteller im Wim-Wenders-Dokumentarfilm „Pina“. Bigi kennt die Stücke der ehemaligen Choreographin des Tanztheaters Wuppertal, er weiß, was die gebürtige Solingerin Bausch mit ihren Werken ausdrücken wollte. Und versucht das nun, auch den Mädchen der „China Hangzhou Spring Youth Art Troupe“ zu vermitteln.

Immer zwei junge Tänzerinnen laufen gemeinsam in die Raummitte – möglichst aufrecht, möglichst leicht. Die nackten Füße schweben förmlich über das Stäbchenparkett. „Nach links!“, sagt Bigi und deutet mit der Hand eine Drehung an. Eine Übersetzerin wiederholt den Hinweis auf Chinesisch. Die Mädchen, alle mit Dutt und in schwarzer Kleidung, setzen die Anweisung sofort um – und das immer mit einem Lächeln auf den Lippen. „Für uns ist dieser Kurs etwas ganz Besonderes“, sagt die 14-jährige Jia Qi Ying. „Der Tanzstil von Pina Bausch ist sehr interessant für mich.“

DER AUSTAUSCH HINTERGRUND 2017 empfing die Akademie der kulturellen Bildung des Landes und des Bundes in Küppelstein zum ersten Mal eine Jugendgruppe aus China. Den Austausch organisiert seitdem das Unternehmen Sinika Culture & Business Development mit Sitz in Düsseldorf. Auch 2020 soll es wieder ein Projekt geben. Die Akademie ist das bundes- und landeszentrale Institut für kulturelle Jugendbildung in Deutschland. kulturellebildung.de

Die bergische Choreographin ist auf dem entfernten Kontinent durchaus bekannt. „Pina Bausch ist ein sehr guter Name“, sagt Ying Zou, Leiterin von Sinika Culture & Business Development. Ihr Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf organisiert den Jugendaustausch mit China. Und auch Tanzlehrerin Di Jin erzählt: „Ich habe während meines Studiums an der Hochschule bereits nach Pina Bausch getanzt.“

Die Choreographien seien äußerst beliebt in China, sagt Ying Zou, verkörpern sie doch das zeitgenössische Tanztheater. „Sonst lernen die Kinder bei uns eher traditionelle chinesische Tänze.“ Deswegen seien die Mädchen auch sehr aufgeregt, in der Region tanzen zu können, in der die große Choreographin einst gewirkt hat. Sie starb 2009.

Auch nach dem Kurs lebt ein Stück Bergisches Land in China weiter

Für den italienischen Dozenten Damiano Ottavio Bigi ist die Sprachbarriere nicht ganz so einfach. „Aber es klappt auch ohne Sprache“, sagt er. Viel wichtiger sei hier ja ohnehin die Körpersprache. „Pina hat in ihrem Leben und in ihren Stücken immer über den Menschen gesprochen. Am Ende wollen wir alle leben und lieben – das ist universell“, erklärt der Choreograph.

Bis morgen trainiert er noch mit der chinesischen Gruppe in der Akademie in Küppelstein. Danach besucht die Gruppe Brüssel und Amsterdam, ehe es zurück in die Heimat geht. Im Gepäck haben sie dann viele Erinnerungen an das Bergische Land, das „so schön grün“ ist, wie Ying Zou sagt. Schließlich gibt es in der Neun-Millionen-Einwohner-Stadt Hangzhou nicht so viele Bäume wie in Küppelstein.

Auch nach dem fünftägigen Workshop in Remscheid soll ein Stück Bergisches Land in China weiterleben: „Wir werden unser Training nach dem Tanzstil von Pina Bausch zu Hause weiter vertiefen“, sagt Lehrerin Di Jin. Vielleicht gibt es ja dann bald am Neujahrstag im Central China TV kontemporären Tanz à la Pina Bausch zu sehen. Dort sind die über 1000 Tänzerinnen der „China Hangzhou Spring Youth Art Troupe“ nämlich bereist seit acht Jahren zu sehen.