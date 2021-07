Klaus Küster gratuliert Lenneper Professor vorab

Kunst

+ © Doro Siewert Hat auf dem Treppenabsatz gleich mehrere Floris-Neusüss-Werke hängen: der Remscheider Kollege Klaus Küster. © Doro Siewert

REMSCHEID Floris Neusüss ist eine Kapazität auf dem Gebiet des Fotogramms. Am 3. März vollendet er sein 80. Lebensjahr.

Von Thomas Wintgen

Am 3. März vollendet Floris M. Neusüss sein 80. Lebensjahr. Der Remscheider Klaus Küster (75) hat ihn 1991 kennengelernt – eher zufällig. In Brüssel gab es die Ausstellung „Das Fotogramm in der Kunst der Gegenwart in Europa“. Aus vielen europäischen Ländern kam ein Künstler – aus Deutschland kamen zwei: Küster und Neusüss, beide in Lennep aufgewachsen und zur Schule gegangen.

Neusüss hatte als Schüler – 1954 – in der Foto-AG des Rögy erste Erfahrungen mit Fotogrammen gesammelt, das sind direkte Belichtungen auf lichtempfindliche Materialien wie Filme oder Fotopapier. Man legt einen Gegenstand auf das Papier und belichtet: Wo der Gegenstand liegt, bleibt das Papier weiß (Küster: „Als Silhouette“); sonst wird es schwarz.

Floris Neusüss hat Fotogramme in allen Größenordnungen geschaffen, darunter 2,60 Meter große Körperfotogramme. Die beeindruckten Leo Fritz Gruber, den Sammler, Publizisten und Kuratoren, so sehr, dass er diese Aufsehen erregenden Arbeiten 1963 auf der Kölner „Photokina“-Bilderschau präsentierte.

Neusüss ging zu Ernst Oberhoff an die Werkkunstschule Wuppertal, zur Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie in München und zur Hochschule der Künste Berlin. Von 1972 bis 2002 war er Professor für experimentelle Fotografie an der Kunsthochschule Kassel. Dort gründete er die Hochschulgalerie und die Edition „Fotoforum Kassel“.

Im Zentrum für Kunst und Medientechnik (ZKM) Karlsruhe ist noch bis 5. März die Ausstellung Floris Neusüss und Renate Heyne auf ihrem gemeinsamen Fotogramm-Archiv zu sehen. Wer hier einen Eindruck bekommen möchte, wende sich an Klaus Küster unter P 3 52 29.