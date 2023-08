 Junge Theatermacher schlagen neue Wege ein

Musik und Theater kann man dieses Wochenende im Sattel erleben. 7,5 Kilometer lang ist die Strecke des Projekts „Ventil“ auf der Korkenziehertrasse in Solingen. Zehn Stationen bieten Kunst in verschiedenen Facetten.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Bergisches Land. Den Begriff Fahrradoper haben die drei Macher des Stückes „Ventil“ verworfen und durch Musiktheater ersetzt. Zu steif, zu missverständlich klang für ihr interdisziplinäres Projekt, das sie am 12. und 13. August auf der Solinger Korkenziehertrasse präsentieren. Zehn Stationen auf der 7,5-Kilometer-Strecke sollen, so die Idee, mit dem Fahrrad angefahren werden. „Gerne vom Alten Bahnhof bis zum Kunstmuseum und wieder zurück“, sagt Maike Graf. Sie hat das Projekt mit Trompeter Christopher Collings und Fotograf und Filmer Nils Ladewig auf den Weg geschickt.

Der Untertitel des Stücks, „Fahren und verstehen“ spielt mit der Idee, das Publikum aufs Rad zu setzen und im individuellen Tempo dem Kern der Sache, dem „Verstehen“ auf die Spur zu kommen. Ein sich fremd gewordenes Zwillingspärchen ringt darum, wieder zueinanderzufinden, möchte sich wieder „verstehen“. „Einst im Mutterleib eng verbunden, erleben die beiden nun das Trennende und suchen nun einen neuen Weg zueinander“, erläutert Graf. Lust darauf, Musik auf „Fahrrad-Instrumenten“ mit Installationen, Lesungen, Videokunst und Bewegungsperformance miteinander zu verknüpfen, freut sich das Künstler-Trio spürbar, sein Stück nun zu zeigen. Es wurde in diesem Jahr als eines von 16 Projekten vom Bergischen Kulturfonds gefördert.

Das Publikum soll den Druck des Alltags ablassen

„Die Zuschauer können sich in ihrem eigenen Tempo per Rad von Station zu Station bewegen und dabei frei entscheiden ob sie überall anhalten, nur hier und da, oder möglicherweise sogar alles doppelt erleben wollen, weil sie die komplette Strecke hin und zurück fahren“, sagt Christopher Collings. Ziel dieser Kombination aus Fahrradtour und Musiktheaters sei es, Theater einmal anders zu vermitteln als üblich, sagt Maike Graf. Nicht im Saal, mit Zugang über gekaufte Eintrittskarten, sondern unkonventionell, „wie hier in Kombination mit einer Fahrradtour durchs Grüne. Damit öffnen wir einen breiteren Zugang zum Feld des zeitgenössischen Musiktheaters“.

Termin: Samstag, 12. und Sonntag, 13. August, 14 Uhr bis 18 Uhr, Korkenziehertrasse, Solingen