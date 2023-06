Jürgen Schrader lüftet Geheimnisse über Schloss Neuschwanstein

Geschichtsfan gibt mit seiner Novelle tiefe Einblicke – Wuppertaler hat acht Jahre lang auf der Marksburg gelebt.

Remscheid/Wuppertal. Wohl kaum einer kann von sich behaupten, dass er eine Burg wie seine Westentasche kennt. Jürgen Schrader schon. Der 63-jährige Wuppertaler, der aktuell den Bruder Ambrosius bei den „Bergischen Heimatspielen“ der Lüttringhauser Volksbühne mimt, hat acht Jahre lang auf der Marksburg in Braubach gelebt. „Abends habe ich die Siebenschläfer gehört, die neben meinem Zimmer unterm Dach lebten. Sie waren ganz schön laut“, erzählt er. Das Zimmerchen war nur über eine enge Stiege erreichbar. Es gab einen Spülstein, ein Bett, zwei Korbstühle. Und ganz viele Holzbalken. „Ich habe mich nie getraut, in den Wandschrank zu gucken“, erzählt er. Und dann bestellte sich Jürgen Schrader, der Führungen durch die Burg abhielt und den Burgladen leitete, eine Couch beim Otto-Versand. Nur wie sollte diese die Stiege hoch? „Es wurde eine Wand abgerissen.“ Diese habe aber ohnehin weichen müssen, nicht nur für sein Sofa, beruhigt er.

Turmfalken, die am Mauervorsprung grüßten, oder Wildschweine im Wald, die nachts auf dem Heimweg grüßten – das hat Jürgen Schrader geprägt. Ebenso seine Zeit auf Schloss Drachenburg in Königswinter. Hier leitete er ebenfalls Führungen.

All das inspirierte ihn zu seiner Novelle „Die alte Burgruine bei der Pöllatschlucht“ über Schloss Neuschwanstein und seinem Roman „Hexenzauber“ um zwei Liebespaare, die durch das Kyffhäusergebirge und den Harz reisen. Beide sind im Buchhandel erhältlich. In seiner Novelle lüftet der Hobby-Autor nicht nur so manches Geheimnis über das Schloss, sondern gibt auch viele Einzelheiten über den Bau und die Absichten des Königs Ludwig II. preis. Er war es auch, der Richard Wagner rettete. Warum, kann der Leser oder die Leserin in knapp über einer Stunde hier nachlesen. Kostenpunkt: 4,99 Euro.

Durch seinen Großvater wurde Jürgen Schrader das Geschichts-Gen „vererbt“. Mit acht Jahren besuchte der Wuppertaler das erste Mal das weltberühmte Schloss Neuschwanstein, mit elf las er die Biografie über Ludwig II., mit 14 freiwillig Goethe. Denn nicht nur für Geschichte, sondern auch für Kultur schlägt sein Herz. 18 Jahre lang war der gelernte Bürokaufmann Statist im Wuppertaler Opernhaus, in dem er jetzt noch das Foyer verantwortet. Seit zwei Jahren spielt er nun bei der Lüttringhauser Volksbühne mit. „Eigentlich wollte ich nur Statist sein, weil ich im Grunde etwas schüchtern bin“, gibt der Wuppertaler zu. Aber dann übernahm er doch eine Sprechrolle – und sorgt nun als Bruder Ambrosius für viele Lacher.

Die Novelle gibt es auch hier: www.ludwig2bayern.de