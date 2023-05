Haus Cleff: So geht es beim bergischen Juwel weiter

Außenhülle samt neuem Aufzugschacht ist fertig – Sanierungsende voraussichtlich Ende 2024/Anfang 2025.

Remscheid. Es war einmal ein Haus so schön wie ein Juwel. Doch es schlief und schlief wie einst das hübsche Dornröschen. Zumindest momentan. Doch schon bald wird das bergische Rokoko-Haus mit dem Schiefer hinter den Kastanien auf dem Berg in Hasten aus seinem Schönheitsschlaf geweckt. Wie das Märchen über Haus Cleff weitergeht, erzählen wir im Folgenden.

Was bisher geschah: Seit 2019 wird das Patrizierhaus neben dem Deutschen Werkzeugmuseum aufwendig saniert. Die Arbeiten an Dach und Fach sind abgeschlossen. Die Türen von der Front sind bereits fertig aufgehübscht – und warten aktuell nebenan im Haus Berger auf ihre neue Bestimmung. Sie werden ganz zum Schluss eingesetzt, quasi zum Höhepunkt der Geschichte. Seit April steht der neue Vorbau auf der Rückseite, in dem bald der neue Personenaufzug eingebaut wird. Zurzeit sieht man noch das blanke Holz, in den nächsten Tagen soll er verschiefert werden. Der alte Turm, in dem früher das WC war, wurde dazu zunächst abgerissen. „Türen, Fenster und Verzierungen konnten wir dabei retten und später, nachdem sie aufbereitet wurden, wieder einbauen“, erklärt Marc Schneider, Architekt beim Gebäudemanagement der Stadt. Dann wurde der neue etwa 8,50 Meter hohe Turm neu gebaut – optisch genauso wie die andere Seite. Denn bei Haus Cleff ist ja alles immer zweimal vorhanden. Der etwa 1,20 Meter große Lift ermöglicht es bewegungseingeschränkten Personen künftig, das neue Haus barrierefrei zu besuchen.

So geht es nun weiter: Gerade sichten die Kollegen vom Gebäudemanagement die Bewerbungen der Ausschreibung für Zimmermann, Lehmbau, Rohbau und der technischen Gebäudeausrüstung, sprich Elektro, Sanitär, Heizung, die eingegangen sind. Die Ausschreibung ist beendet. Hat sich die Stadt für die Firmen entschieden und Aufträge erteilt, kann es losgehen. In der letzten Maiwoche soll der Innenausbau mit diesen ersten Gewerken starten. Die alten Kaminschächte werden übrigens gut genutzt: Hier werden Kabelkanäle durchgezogen. Denn Haus Cleff erhält eine neue Stromversorgung, Internet, Lichtsteuerung und Heizungstechnik. Bei Letzterem kommen verschiedene Methoden zum Tragen: Deckenstrahler wie Wand- und Fußbodenheizung.

Überraschende Wendung: „Die Treppe im Innenbereich ist noch so gut erhalten, dass wir sie leichter aufarbeiten können, als gedacht“, freut sich Marc Schneider. Einst klebten Vinylbeläge auf den Treppenstufen. „Wir möchten sie nun wieder ordentlich herrichten.“ Dazu gab es bereits ein Gespräch mit dem LVR. Es ging um die Farbe des Lacks. Und noch eine Überraschung erlebte der Architekt im Innern: Alte Fliesen kamen im Küchenbereich zum Vorschein, die so gut erhalten sind, dass sie nur ein wenig aufbereitet werden mussten – und so gerettet werden konnten. Sie sind zwar nicht bauzeitlich und später verlegt worden, aber schön sind sie allemal. Aktuell sind sie mit Holzbrettern abgedeckt, um sie zu schützen. Ein externes Büro analysiert die Fundstücke und dokumentiert.

Das nächste Kapitel: Die nächsten zwei Jahre werden die verschiedenen Gewerke noch benötigen, um das bergische Juwel auch innen wieder aufzupolieren. Momentan ist es innen sehr nackt: Die Lehmwände liegen frei, Böden sind rausgerissen. „Wir rechnen aktuell mit einer Fertigstellung Ende 2024/Anfang 2025“, sagt Marc Schneider, aber festlegen kann und will er sich nicht. Kein Wunder – der aktuelle Zeitplan ist auch schon wieder um etwa ein Quartal nach hinten gerutscht. Trotzdem ist der Architekt froh und optimistisch. „Wir sind aktuell auf einem guten Stand.“ Außerdem liegt es dann an den Gewerken: Wie schnell arbeiten sie? Gibt es vielleicht Lieferkettenprobleme? „Der Markt beruhigt sich zum Glück aktuell wieder, was Material und Preise angeht“, sagt Schneider. Holz und Mineralwolle seien nicht mehr so teuer wie vor ein paar Monaten. Elektrochips seien aber immer noch schwer zu bekommen, ergänzt Dirk Schöneborn vom Gebäudemanagement.

Fortsetzung folgt: Mit dem Innenausbau ist die Geschichte vom neuen Haus Cleff aber noch nicht zu Ende. Denn dann folgt der Ausbau zum Museums-, Gesellschafts- und Kulturort, dann wird es eingerichtet. Und hoffentlich heißt es dann nach über einem Jahrzehnt: Ende gut, alles gut.

Hintergrund

Haus Cleff wurde 1778/79 für die Kaufleute Hilger auf dem Hasten errichtet. Wegen eines Schädlingsbefalls, der im Sommer 2013 festgestellt wurde, wurde das Museum für Besucher gesperrt. Die Sanierung hat im Herbst 2019 mit der Außenfassade begonnen.