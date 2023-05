Gospelnacht mit sechs Chören

Remscheid. In der „Esche“ herrscht am Samstag, 3. Juni, Festivalatmosphäre: „Evangelisch in Remscheid“ lädt zur 3. Remscheider Gospelnacht ein. Neben dem von Kirchenmusikdirektor Christoph Spengler geleiteten Gastgeberchor „Mixed Generations“ werden fünf weitere Pop- und Gospelchöre zu hören sein: der Lighthouse-Gospelchor aus Löhne (Leitung: Christoph Spengler), „Just For Fun“ aus Lennep (Leitung: Thilo Ratai und Caroline Huppert), „Up To Date“ aus Dabringhausen (Leitung: Katrin Wengler), „PraiSing“ aus Duisburg (Leitung: Daniel Drückes) und „Voicemble“ aus Remscheid (Leitung: Astrid Ruckebier). Nach einem gemeinsamen Beginn aller Chöre wird jedes Ensemble 20 Minuten lang Höhepunkte aus seinem Repertoire präsentieren. Abwechslung ist garantiert: von klassischen Gospels wie „Go, Tell It On The Mountains“ über afrikanische Songs wie „Baba yetu“ über Popsongs wie „Shallow“ oder den Queen-Hit „Don’t Stop Me Now“ bis hin zu deutschen Liedern wie „Suche den Frieden“. Im Finale singen alle gemeinsam.