Ganz Lüttringhausen wird zum Freilufttheater

Joy Kammin und das Teo Otto Theater richten Tanzfestival mit Gratis-Workshops und Performanceroute aus.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Als einzige Remscheiderin erhält die 29-jährige Joy Kammin Unterstützung aus dem „Bergischen Kulturfonds 2023“. Die siebenköpfige Jury wählte aus den 28 eingereichten Anträgen 16 im Städtedreieck aus: neben Joy Kammins „tanzt.jetzt!“ zwei Solinger und 13 Wuppertaler Projekte junger Kulturschaffender, von denen drei als bergische Kooperation zwischen allen Städten angelegt sind. 45.000 Euro fließen nun insgesamt in die Kulturarbeit an der Wupper, finanziert durch Firmen wie Vaillant und private Sponsoren. Joy Kammin reichte als einzige Remscheiderin eine Bewerbung ein. Die Lüttringhauserin legt ihre 2500 Euro nun für alle Remscheiderinnen und Remscheider an. Denn bei ihrem Tanzfestival können alle mitmachen.

Was ist geplant?

Zum vierten Mal startet die professionelle und freiberufliche Tänzerin ihr „tanzt.jetzt!“-Festival. Los geht es nach den Sommerferien. Geplant sind Workshops für jedermann und eine Performance-Route durch Lüttringhausen, die Kammin gemeinsam mit ihrem künstlerischen Team erarbeitet. Neu: Das Festival ist dieses Mal eine Koproduktion von Joy Kammin und dem Teo Otto Theater, gefördert durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Fördergrund: Das Festival ermögliche nicht nur kulturelle Teilhabe, sondern bringe hoffentlich auch junges Publikum in den Saal des Theaters. Denn das hat schließlich im Bereich Tanz in der neuen Spielzeit Weltklasseniveau zu bieten. Kammin wird bei den Workshops auch Programme vom Theater auslegen.

So war das Festival im Jahr 2022

Welche Workshops gibt es – und wer kann mitmachen?

Los geht „tanzt.jetzt!“ mit einem kostenlosen Kick-off-Workshop am Sonntag, 27. August, 14 bis 17 Uhr, im Studio K, Tannbergstraße 4b. Jeder kann mitmachen – egal, wie alt er oder sie ist. Es ist auch keine Vorerfahrung nötig. „Wir möchten unseren Kreationsprozess der Performance-Route mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern teilen. Sie lernen choreographische Methoden kennen und können sich kreativ in den Workshop einbringen“, erklärt Joy Kammin. Am Sonntag, 3. September, 14 bis 17 Uhr, gibt es zudem mit Lin Verleger einen Urban-Breakdance-Workshop, der sich speziell an Jugendliche richtet – ebenfalls kostenfrei und in der Tannbergstraße 4b. Anmeldung für beides im Internet:

www.tanzt.jetzt

Wann startet der Tanz im öffentlichen Raum?

Am 1. und 2. September wird ganz Lüttringhausen wieder zur Bühne. Bei der anderthalbstündigen Performance- Route können Kulturinteressierte mit den Künstlerinnen und Künstlern von Station zu Station laufen – und im öffentlichen Raum Tanz und Musik erleben. Über Straßen, durch den Wald und übers Feld und an besonderen Ecken wird jeweils zehn Minuten lang getanzt. „Das Setting wird auf jeden Fall nicht langweilig. Startpunkt ist Lüttringhausen. Mehr verraten wir aber noch nicht, es soll eine Überraschung sein“, sagt die Choreographin. Der genaue Treffpunkt wird den angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeteilt. Die Performance-Route ist kostenfrei und für die ganze Familie gut laufbar, meint Joy Kammin. 2022 gingen 90 Personen mit – mehr als noch in den Jahren davor. Zudem wurde letztes Jahr auch auf Instagram live übertragen. Das Festival entwickle sich, freut sich die Gründerin. „Bei den Workshops könnten wir aber noch ein paar mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebrauchen.“

Welche internationalen Künstlerinnen und Künstler sind dieses Mal dabei?

Im Bereich Tanz Julia Gomez Aviles aus Spanien, Thomas Walschot aus den Niederlanden, Astrid Elisabeth Bramming aus Dänemark und Lin Verleger aus Köln. Für die Musik bei der Performance-Route sorgen Christos Kalavitis und Joy Kammins Schwester Celine Kammin. Beide kommen aus Köln.

Werden noch Gastfamilien für die Künstlerinnen und Künstler gesucht?

Ja. Erneut sollen die Tänzerinnen und Tänzer bei Gastfamilien unterkommen. So entstünde ein schöner interkultureller Austausch – und bei so mancher Familie werde auch gleich noch die Lust am Tanzen geweckt, sagt Joy Kammin. Wer im Zeitraum vom 20. August bis 3. September – auch wochenweise ist möglich – jemanden bei sich aufnehmen mag, melde sich bei Joy Kammin unter der E-Mail-Adresse:

joy@tanzt.jetzt

Und warum eigentlich ausgerechnet Remscheid-Lüttringhausen?

Joy Kammin hat hier ihre Wurzeln. Und die sind der Profi-Tänzerin, die bereits auf der ganzen Welt gearbeitet hat, sehr wichtig. „Ich habe oft das Gefühl, dass Kultur nicht bei den Menschen vor Ort ansetzt. Das möchte ich ändern – und etwas Nachhaltiges für unsere Heimat schaffen.“ Mit ihrem Konzept will die 29-Jährige das Dorp zur Bühne machen – und den Remscheiderinnen und Remscheidern Kulturgenuss im öffentlichen Raum bieten.

Das Thema dieses Jahr: „Wir möchten Orte in und um uns eröffnen, die hinter einer Mauer liegen. Welche Orte gibt es, von denen wir uns abgrenzen? Wir betrachten den Tanz als Ausdruck der Freiheit und Spontaneität des Körpers und fragen gleichzeitig, ob und wann unsere Körper wirklich frei sind. Inwiefern sind Verhaltensmuster und Normen unseres körperlichen Ausdrucks durch einen Ort bestimmt und was passiert, wenn wir diese bewusst durch Tanz aufbrechen?“, erklärt Kammin, die derzeit nicht nur mit dem Ensemble Mira in Köln auftritt, sondern ein weiteres lokales Projekt durchführt: Tanz-Workshops mit den Insassen der JVA Remscheid-Lüttringhausen.

Der „Bergische Kulturfonds“

Hintergrund: Der „Bergische Kulturfonds“ fördert seit 2011 die freie kulturelle Nachwuchsszene in Remscheid, Solingen und Wuppertal. Bewerberinnen und Bewerber aus allen Sparten dürfen nicht älter als 40 sein. Ermöglicht wird der Fonds durch Spenden von Unternehmen und Privatpersonen. Langjährige Hauptsponsoren sind insbesondere die Firmen Knipex, E/D/E und Vaillant.

Die Preisträger: Neben Joy Kammin diese Wuppertaler Projekte: „Goal_Tanzperformace“ von Tetiana Znamerowska, „Rooki Session“ von Jonas Schoelen, Kurzfilm über Wuppertaler Rapper von Débora Makanisa, „kollektiv drei“ von Lisa Jureczko, „Heißzeit“ von Jan Möllmer, „ Kiss me Baby – Romeo und Julia“ von Karin Leister, „ Like a vessel“ von Louisa Roßner, „Next.impuls e.V./Sound walk“ von Pascal Merighi, „ Trees of life“ von Marvin Dillmann, „Offline 2023/24“ von Mira Sasse, „Geheimnisse der Stadt“ von Miriam Bathe, „Ambient Grooves & Art“ von Inga Eichler, „Vintage Tanz“ von Annika Kompart. Solinger Projekte: die „FahrradOper“ von Christopher Collings und „Gewalt&Mitgefühl 4“ von Verena Barié.