„M.E.T.A.“ feiert Premiere: Diese Musik gibt es selten zu hören

Neues Gesangsquartett bietet Leckerbissen für die Ohren und feurige Gitarrenklänge in Remscheid – Der Erlös kommt Kindern zugute.

Remscheid. Vor 20 Jahren wurde er das letzte Mal in Remscheid aufgeführt. Denn kaum jemand ist in der Lage, den anspruchsvollen „Gartenzyklus“ von Fanny Hensel, der überaus talentierten Schwester des berühmten Felix Mendelssohn Bartholdy, zu singen. Doch vier Virtuosen können das: Das neue, hochkarätig besetzte Gesangsquartett „M.E.T.A.“ feiert kommende Woche seine Premiere. Warum sollte man das Konzert in der Klosterkirche auf keinen Fall verpassen? „Weil es solche Musik nur ganz selten zu hören gibt“, sagt Astrid Ruckebier, das „A“ in M.E.T.A. Die anderen Buchstaben steuern Evelyn Werner (Sopran), Marco Agostini (Tenor) und Thomas Stiefeling (Bass) bei. „Das Konzert ist ein Schmankerl für die Ohren. Vielleicht dauert es sonst wieder 20 Jahre, bis man es in Remscheid zu hören bekommt“, sagt Ruckebier. Der Erlös kommt Kindern und Jugendlichen zugute. Genauer gesagt, dem Förderverein der Musik- und Kunstschule.

Denn hier leitet Astrid Ruckebier den Kinder- und Jugendchor „Voices“. Außerdem den Chor „Voicemble“ mit jungen Erwachsenen, die gerade Fünfjähriges gefeiert haben. Nicht zu vergessen die „Joyful Gospels“ aus Hückeswagen, die sie ebenfalls leitet. Doch nun wollte die Mutter eines ebenfalls erfolgreichen Sängers wieder selbst auf die Bühne. „Mit dem neuen Gesangsquartett habe ich mir einen Traum erfüllt“, sagt Altistin Ruckebier. „Eigentlich habe ich früher sehr gerne und viel in Ensembles, im Chor, solistisch gesungen, doch durch den Beruf und das Familienleben war in den letzten 20 Jahren keine Zeit dazu.“ Als man sich nun nach Corona zum ersten Einsingen traf, kullerten bei ihr sogar Tränen, gibt die 59-Jährige zu.

Wird heute noch in der Familie gesungen?

Geboren in Hückeswagen, erhielt Astrid Ruckebier schon in früher Kindheit Instrumentalunterricht an der Remscheider Musikschule, war Mitglied im Landesjugendchor NRW. In Wuppertal studierte sie Blockflöte und war Gesangsschülerin namhafter Professorinnen. Sie vervollständigte ihre künstlerische Ausbildung in Duisburg und Utrecht. Seit 1980 unterrichtet sie an der Musik- und Kunstschule in Remscheid das Fach Blockflöte, später auch Gesang und Stimmbildung. Auch einen zweiten Traum hat sich die 59-Jährige, die in Lüttringhausen aufwuchs und heute in Lennep lebt, erfüllt: Sie singt nun als Altistin im Vokalensemble Nefesch mit.

Der Gesang sei heute in den Familien nicht mehr so vorhanden wie früher, hat Astrid Ruckebier in ihrer Arbeit mit den Kinderchören bemerkt. „Aber wenn wir konzertieren, ist das Interesse auch über Papa, Mama und Oma hinaus groß.“ Wer einmal im Konzert war, habe Blut geleckt, ist sie überzeugt. Vielleicht sogar fürs Selbersingen.

Das Konzert: Romantische Lieder und spanische Klänge präsentiert das Gesangsquartett M.E.T.A. – Evelyn Werner, Astrid Ruckebier, Marco Angostini und Thomas Stiefeling, begleitet von Astrid Ruckebiers Mann Marco Schmidt an der Gitarre – am Mittwoch, 13. September, 19.30 Uhr, in der Klosterkirche Lennep. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang sammeln die Künstlerinnen und Künstler für den Förderverein der Musik und Kunstschule Remscheid.

Neben dem Gartenzyklus, der a-cappella erklingt, gibt es Gitarrensoli und dann „Romancero Gitano“ von Mario Castelnuovo-Tedesco, diesmal für vierstimmigen Chor und Konzertgitarre, originalbesetzt. „Hier sorgt die Gitarre ab dem ersten Ton für spanisches Flair – feurig, mit Flamenco-Elementen“, schwärmt Astrid Ruckebier.