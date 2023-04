Ein bunter Blick auf das Leben in der kleinen Großstadt im Teo Otto Theater.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Was viele Einwohner der Werkzeugstadt schon immer wussten, gibt es nun auch als Show: „Berlin kann jeder, Remscheid muss man wollen“ heißt es am Samstag, 22. April, ab 19.30 Uhr im Teo Otto Theater. Zu Gast ist die Burghofbühne Dinslaken, die mit dieser jeweils nicht nur namentlich angepassten, interaktiven Showcollage durch Orte jenseits der großen Metropolen tourt.

Dass die Besucher ein bunter, gar unvorhersehbarer Abend erwartet, lässt bereits die Ankündigung erahnen: „In dieser Show ist alles möglich“, heißt es da. Die Mitglieder des Ensembles würden singen und tanzen. Und die Bühne „mit ortsansässigen Künstlern, Musikgruppen und Stadtpersönlichkeiten“ teilen.

„Grundlage ist kein Stück mit Figuren und klarer Geschichte“, erklärt Mirko Schombert, der Intendant der Burghofbühne, das Konzept. „Es ist vielmehr eine Showcollage, die von unserem Ensemble rund um die Frage entwickelt wurde, was das Leben in Klein- und Mittelstädten ausmacht.“ Und die dadurch zu jeder Vorstellung und an jedem Ort anders verlaufe. So sei jeder Abend wie eine eigene Premiere.

Die Basis dafür seien unter anderem Interviews, die zuvor mir Remscheider Bürgern geführt wurden, so Schombert. „Aus diesen Antworten schneiden wir eine Toncollage zusammen und unser Ensemble wird diese Stimmen dann am Abend über Kopfhörer hören und simultan nachsprechen, ihnen also eine Bühne bieten.“ Hinzu kämen lokale Gäste, die man auf die Bühne einlade. Eine bergische Variante der TV-Show Familienduell. Oder auch ein Kochstudio mit regionalen Spezialitäten.

Ziel sei nicht die perfekte Show, sagt Mirko Schombert, sondern, sich „mittels Showelementen dem Leben in Klein- und Mittelstädten allgemein und Remscheid im Besonderen zu nähern“. Dabei gehe es den Schauspielern nicht darum, den Remscheiderinnen und Remscheider zu erklären, wie ihre Stadt funktioniert, betont Schombert: „Das wäre ja albern.“ Vielmehr gehe das Ensemble „neugierig und mit offenen Augen und Ohren in den Abend“. Und freue sich darauf, „selbst etwas über Remscheid zu erfahren, Menschen aus der Stadt kennenzulernen und ihnen eine Stimme zu geben“.

Tickets (32 Euro, Jugendticket: 5 Euro) sind im Online-Vorverkauf erhältlich.