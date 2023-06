Doppelwumms der Extraklasse im Haus Eifgen

Mit neuem Vorstand und gewohnter Konzert-Power: Schottische Nacht, Lachy Doley und Strange Kind Of Women rocken im Garten.

Von Andreas Weber

Wermelskirchen. Er pflegt daheim in Hilfringhausen seine stattliche Vinyl-Sammlung, düst gerne auf dem Motorrad, los, mag die Dauerkarte bei Bayer Leverkusen nicht missen und geht mit seiner Ehefrau Lisa Sheahan regelmäßig auf eine „Celtic Voyage“ in seinem zweiten Wohnzimmer, dem Haus Eifgen. Das Leben des Adrian Kunitz ist ausgefüllt. Doch der Vertriebler bei einem Baustoffhändler in Rhein-Berg packt noch eine zeitintensive Freizeitaufgabe drauf. Die Kulturinitiative Wermelskirchen, Pächter des Haus Eifgen, wählte den 48-Jährigen Anfang der Woche zu ihrem neuen Vorsitzenden.

Mit dem altersbedingten Abschied von Michael Dierks, seit der Vereinsgründung am 16. Januar 2016 nimmermüder Motor, wird sich das tägliche Ehrenamt in dem Schmuckkasten mehr denn je auf mehr Vorstandsschultern verteilen müssen. Weniger wird mehr sein. „Wir sind mit der Organisation von Veranstaltungen an unsere Grenzen gestoßen, werden das zurückfahren und damit den Weg, den wir zuletzt unter Michael eingeschlagen hatten, fortsetzen“, kündigt Adrian Kunitz an.

An den Wochenenden sollen sich die Konzerte, wenn möglich, auf den Freitag und Sonntag reduzieren. Der Samstag soll weitestgehend den auswärtigen Vermietungen des einstigen Ausflugslokals im Grünen vorbehalten bleiben. Für die Kulturinitiative ist dies ein wichtiges Standbein. 21 Vermietungen inklusive Gastro 2022 machten 21 Prozent der Einnahmen (273.865 Euro) im vergangenen Jahr aus.

In seiner Abschiedsrede für Michael Dierks hatte Schriftführer Thomas Wintgen angedeutet, dass die Ausrichtung des Hauses „back to the roots“, hin zur Musikkneipe gehen soll, als Treffpunkt für die 223 Mitglieder. So sieht die Konzeption zum Beispiel vor, dass an jedem 1. Freitag im Monat die Vereinskneipe öffnet.

Was das Haus Eifgen in über sechs Jahren starkgemacht hat, wird jedoch keinesfalls aufgegeben. Künstler und Bands aller Genres sind weiter willkommen. „Wir verstehen uns als Ergänzung zu allen Kulturangeboten Wermelskirchens, nicht als Konkurrenz“, betont Adrian Kunitz. Gerade im Sommer kann das Haus dabei eine Trumpfkarte ausspielen: sein malerisch unter Bäumen gelegenes Außengelände, das mit Bühne und Dachkonstruktionen gegen Wetterunbilden bestückt ist und mehr als 500 Besuchern Platz bietet.

Haus Eifgen: Um 17 Uhr startet der Wumms der Extraklasse

Die könnten am Samstag, 15. Juli, bei einem Doppelwumms der Extraklasse locker erreicht werden. Ab 17 Uhr tritt das fulminante Bluesrock-Trio Lachy Doley Group (Australien) auf, das bei ihrem Europa-Abstecher ihren einzigen Gig in Deutschland in Wermelskirchen spielt. Gegen 19 Uhr geben Strange Kind Of Women Gas. Die fünf Italienerinnen haben sich dem Erbe der Heavyrock-Legende Deep Purple verschrieben.

Im Eifgen fingen die Rockamazonen vor fünf Jahren vor kleiner Kulisse an und zogen bei ihrem letzten, dritten Auftritt im Konzertgarten 500 Gäste – absoluter Besucherrekord im Haus Eifgen. Dass ein großer deutscher Liedermacher wie Tom Liwa im Januar nur zwei Hand voll Besucher in den Saal lockte, zählt zu den Unwägbarkeiten der Veranstalterbranche. Die ist immer schwieriger geworden. „Die Leute entscheiden sich oft erst in letzter Sekunde. Früher lag der Ticketabsatz bei 80 Prozent im Vorverkauf und 20 Prozent an der Abendkasse, heute ist es höchstens 50:50“, weiß Kunitz. Dennoch bleibt das Eifgen seiner Linie treu. Und Adrian und Lisa ihrer „Celtic Voyage“, dem feinen Angebot mit traditionellen irischen und keltischen Klängen.

Am 18. Juni kündigt sich in der Reihe ein weiteres Highlight an: Bei den Scottish Music Nights treten Fara (Orkney-Inseln) und Assynt (Glasgow) auf, die bei einem Nachwuchswettbewerb von BBC Scotland unter 62 Bewerbern ausgezeichnet wurden. Das Drumherum wird – wie bei „Celtic Voyage“ üblich – stimmig sein. Die Irish-Fans aus dem „Notenschlüssel“ in Leverkusen bitten zum Whiskey-Tasting, unter anderem mit Proben von den Orkneys, Buchhändlerin Gabi van Wahden präsentiert schottische Belletristik. Dazu fließt Guinness vom Fass und Adrian und Lisa richten einen „Stew“, Rindergulasch-Eintopf nach Rezept von Lisas Familie, an.

Tickets

Karten für die schottischen Bands Fara/Assynt im Haus Eifgen, Eifgen 1, 18. Juni, 18 Uhr, kosten 18 Euro im Vorverkauf (Abendkasse: 22 Euro); Tickets für Lachy Doley/ Strange Kind Of Women am 15. Juli, 17 Uhr, gibt es für 28 Euro im Vorverkauf (ermäßigt: 22 Euro). Online zu haben über: termine.rga.de