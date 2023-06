Black Box zaubert auf dem Smartphone Röntgenkunst hervor

Medienkünstler Oleg Yushko lässt Röhren aus dem Archiv lebendig werden. Dafür kooperiert das Röntgen-Museum mit der Uni Witten/Herdecke.

Remscheid. Mekkagleich pilgern Männer und Frauen mit dem Smartphone in der Hand um eine mysteriöse schwarze Box im Eingangsbereich des Deutschen Röntgen-Museums. Von außen sieht es wirklich witzig aus. Und macht neugierig. Was soll das bloß? Ganz einfach: Hier wird gespielt. Mit Augmented Reality (AR), mit Röntgenröhren und mit der Definition von Kunst.

Der aus Belarus stammende und in Düsseldorf ansässige Medienkünstler Oleg Yushko hat die „X3-Box“ samt digitalem Inhalt entworfen. „Portables Museum“ nennt er das Projekt, das gemeinsam mit dem Witten-Lab der Universität Witten/Herdecke entstanden ist. Diese agiert an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. Für seine „X3-Box“ durfte Oleg Yushko tief ins Archiv des Röntgen-Museums eintauchen. Ein Exponat hatte es ihm dabei besonders angetan: die Röntgenröhre. Sie besteht aus einer Kathode und einer Anode, auf die unter Hochspannung beschleunigte Elektronen aus der Kathode aufprallen. Die Elektroden der frühesten Röntgenröhren waren in ein teilevakuiertes Glasgefäß eingeschmolzen. „Sie haben ihren praktischen Nutzen komplett verloren, sind aber ästethisch geblieben“, erklärte er bei der Ausstellungseröffnung.

Durch die AR sei es aber nun keine Röhre mehr, sondern ein eigenes, neues Objekt. Das Ziel: verstehen, wie viel Mühe es einst gekostet hat, hiermit zu forschen. Das Glas für die AR zu scannen, sei übrigens keine leichte Aufgabe gewesen, merkte Lara Perski vom Lehrstuhl für digitale Künste und Kulturvermittlung der Uni an. Mit dem AR-Projekt haben das Deutsche Röntgen-Museum und die Uni Witten/Herdecke den Grundstein für eine weitere Zusammenarbeit gelegt.

Und so funktioniert es: Erst muss die App „Portable Museum“ heruntergeladen werden. Das geht einfach über den QR-Code auf einer Tafel neben der Black Box. Nun richtet der Gast seine Kamera auf die „X3-Box“. Vielleicht gibt es jetzt schon was zu sehen. Wenn nicht, einfach mal die Position wechseln, das Smartphone ein wenig hin und her kippen. Nun erscheint eine der Röntgenröhren. Tipp: Nach jedem gefundenen digitalen Schatz das Smartphone kurz weghalten, sich wegdrehen, und wieder neu anfangen. Denn es sind gleich mehrere Objekte in der Box versteckt.

Übrigens: Eine echte, analoge Röntgenröhre können die Besucherinnen und Besucher im Schauarchiv des Museums in der zweiten Etage sehen.