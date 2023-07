Diese Ausstellungen gibt es jetzt im Sommer zu sehen

In Lennep, der Innenstadt und am Hasten werden Kulturinteressierte fündig.

Remscheid. Wer in diesen Tagen nicht nur Sonnenstrahlen, sondern auch Kunst genießen möchte, hat an einigen Stellen in Remscheid Gelegenheit dazu. Diese Ausstellungen laufen im Sommer:

Galerie Wroblowski: Galerist Gerd Wroblowski präsentiert in der Alleestraße 81 Werke von Klaus Fußmann, der in diesem Jahr 85 geworden ist. Zu sehen sind Aquarelle und zahlreiche Arbeiten aus seinem grafischen Werk. Die Ausstellung ist vom 15. Juli bis 11. August zu sehen. Zusätzlich zu den Öffnungszeiten – montags bis freitags 9.30 bis 18, samstags 9.30 bis 15 Uhr – können Interessierte die Ausstellung an allen Sonntagen von 13 bis 17 Uhr besuchen. Zudem zeigt Wroblowski viele Neuerwerbungen von handsignierten James-Rizzi-Werken und Metall-Skulpturen von Patrick Preller.

Zentralbibliothek: „Ohne Liebe ist nichts getan“ ist noch bis zum 22. Juli zu sehen. Die Ausstellung im Foyer zeigt die Stationen des unruhigen Lebens der Remscheiderin Else Wolf (1898-1973), die in der Nazi-Zeit Bedrohten Unterschlupf bot und sich später für die Kultur stark machte. Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag 11 bis 19 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 11 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 13 Uhr.

Deutsches Röntgen-Museum: Das Smartphone braucht es, um die aktuelle Ausstellung im Foyer des Deutschen Röntgen-Museums zu sehen. Denn um Oleg Yushkos Kunstwerk zu sehen, muss der Besucher oder die Besucherin erst die App „Portable Museum“ runterladen, dann die Kamera auf die Black Box halten – und die Kunstwerke bewegen sich wie von Zauberhand. Bis 22. September bleibt die Überraschungsbox. Zudem bietet sich dann noch ein Rundgang durch die Dauerausstellung an. Geöffnet ist dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr.

Deutsches Werkzeugmuseum: Wer sie noch nicht gesehen hat, kann das in den Sommerferien wunderbar nachholen: Bei „Nahtlos Fahrrad fahren – der Diamant-Rahmen“, der aktuellen Sonderausstellung im Deutschen Werkzeugmuseum, gibt es nicht nur 43 Fahrräder vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute zu sehen, sondern auch viele Infos zur Mannesmann-Erfindung, uriges Zubehör und den einen oder anderen Rohrkrepierer. Zu sehen bis 14. Januar 2024. Geöffnet ist dienstags bis sonntags, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

68elf: Zwar nicht in Remscheid, aber von einem Remscheider: Ex-Galerie-Leiter und Künstler Klaus Küster stellt unter dem Titel „Hundstage“ bei der Sommer-Gemeinschaftsausstellung im 68elf- studio, Gottesweg 102 in Köln, aus. Vernissage ist heute, 15 bis 19 Uhr. Zu sehen bis 19. August. Die Werke sind ganztägig von außen einsehbar. mw