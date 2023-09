Die Vocopete sorgt immer wieder für Verblüffung

Phantom-Instrument ist das Markenzeichen von Michael Finthammer - Im Eifgen tritt der Sänger mit Pianist Marc Brenken auf.

Wermelskirchen. Wie erfinde ich ein Instrument? Man nehme eine Kopfstimme, lege die Hände an den Mund und imitiere inbrünstig eine gestopfte Trompete. In simplen Worten beschreibt dies die Vocopete. Das Instrument, das untrennbar mit Michael Finthammer verbunden ist, sorgt immer wieder für Verblüffung und ist medial stets für eine Schlagzeile gut. Bei Konzerten ist das Phantom sein Markenzeichen geworden. „Wie sie genau funktioniert, werde ich nur meinem Enkel verraten“, meint der 73-jährige Jazzmusiker mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

Aber nur, wenn der Nachwuchs mal genauso gut bei Stimme sein sollte wie der Opa. Natürlich packt Finthammer die Vocopete auch am Sonntag, 17. September, im Haus Eifgen aus, wenn es im Duo mit Pianist Marc Brenken heißt: „Sometimes it´s Jazz, sometimes it´s more“.

Demag und Musik begleiteten Finthammer durch sein Leben

Gerne kehrt der Herdecker in seine Heimatstadt zurück. 1950 wurde er in Dhünn als Sohn von Pastor Walter Finthammer geboren. Michael, in der Beat-Ära groß geworden, fand in einer lokalen Bandbesetzung am Bass Gefallen, wurde aber mit seinen Ambitionen ausgebremst. „Als Musiker kannst du nichts werden“, hatte ihn der Papa gewarnt. Michael lernte Schlosser bei Klingelnberg in Remscheid, hängte ein Maschinenbau-Studium dran, stieg als Ingenieur bei der Demag in Wetter/Ruhr ein, einem der weltweit führenden Hersteller von Industriekranen, Krankomponenten und Antriebstechnik. Wie beruflich das Thema Arbeitsschutz und Produktsicherheit, so begleitete ihn in seiner Freizeit die Musik durchs Leben.

Der Autodidakt, der bis heute keine Noten lesen kann, gibt am Mikro, an Gitarre, Piano und Schlagzeug den Sonnyboy und Entertainer, gerne live mit karierten Jackett und Hut. Die schrillen Brillen, die er früher auf der Bühne trug, setzt Finthammer nicht mehr auf. Die seien heute eher unpassend. „Das verträgt sich nicht mehr mit meinem Alter“, räumt er freimütig ein.

Er liebt den Jazz, verschmäht aber auch Blues und Soul nicht. So grooven sich Finthammer/Brenken durch Standards und Eigenkompositionen mit einer ansteckenden Leichtigkeit durch Jazz, aber auch Blues und Soul. Sie stimmen „Donna Lee“ an, „Hit the road Jack“, „Mack the knife“ bis zu „You got a friend“am Schluss an.

Die Freude am Spaß verbindet ihn mit Marc Brenken. Der 50-Jährige organisiert seit 2013 jeden Mittwoch die Konzertreihe „Jazz for the people“ im Katakombentheater in Essen-Rüttenscheid. Inspiriert vom Souljazz der Sechziger, vor allem durch Jimmy Smith, spielt Brenken seit einigen Jahren auch eine temperamentvolle Hammond-Orgel.

Finthammer war vor Corona mit Pianist Martin Lelgemann unterwegs. Und als es in der Pandemie so aussah, als würde sich Finthammers Spaß am Jazz jenseits der 70 auf das kleine heimische Studio in Herdecke und täglichem Gesangstraining, auch mit Unterricht bei einer Trainerin, beschränken, tat sich über Youtube Marc Brenken auf. „Jazzsänger gesucht“ lautete die Annonce. Es funkte musikalisch. „Wir beide haben das gleiche Empfinden für Musik und Humor“, schwärmt Finthammer. Die Vocopete, die Fähigkeit, „die verrücktesten Melodien singen zu können“, seien ein „Geschenk des Himmels“, dankt Michael Finthammer einer höheren Macht. Und diese sandte dem nimmermüden Pensionär mit Marc Brenken einen Meister an den Tasten. Jetzt sind sie gemeinsam unterwegs mit ihren entspannten Jazz-Grooves, wollen sogar im Herbst eine kleine Tournee in den Süden Deutschlands unternehmen.

Zuvor wird das Konzert auch in Wermelskirchen ein Vergnügen, gewiss nicht nur, wenn Finthammer seine faszinierende Vocopete auspackt.

Konzert-Infos

Das vielseitige Jazz-Duo Michael Finthammer/Marc Brenken (Herdecke/Essen) tritt am Sonntag, 17. September (17 Uhr), im Haus Eifgen (am Eifgen-Stadion) in Wermelskirchen auf. Die beiden Entertainer werden zwei Sets mit einer Pause zwischendurch spielen;

Tickets kosten 14 Euro (ermäßigt 12) an der Abendkasse; im Vorverkauf 12 Euro (ermäßigt 10). Karten sind im Internet erhältlich über www.bergisch-live.de