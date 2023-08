Das POM wird zu einer Burgfestung umgebaut

In der Musikrunde, der langen Nacht mit Livemusik in Kneipen und weiteren Gastros, sind im POM am Samstag, 23. September, wieder einmal die Burscheider Upsetters vertreten.

Livemusik, Skat und ein großes Mittelalter-Spektakel: So sieht das Programm vom POM im zweiten Halbjahr aus.

Remscheid. In der RGA-Rubrik „10 Fragen an“ hat Peter Kaschubiak einmal Helene Fischers „Ich will immer wieder dieses Fieber spüren“ als einen Lieblingssong bezeichnet. Die unbändige Energie, die der Titel suggeriert, lässt sich auf sein Point of Music (POM) übertragen. Denn den 67-Jährigen packt das Fieber noch immer. 30 Jahre nach dem ersten Konzert am 27. Februar 1993 macht das POM weiter Programm und nicht zu knapp.

Letztes Jahr wechselte der Berufsschullehrer in den Ruhestand, sein Baby indes betreut er weiter. Vielleicht auch deshalb, weil er mehr Zeit hat. Zwischenzeitlich war Kaschu-biak müde geworden, wollte das Kulturzentrum in andere Hände legen. Mit der zusätzlichen Muße, die er als Pensionär hat, greift er in der Hindenburgstraße 12a unverdrossen an. Der Terminkalender für das zweite Halbjahr umfasst sieben öffentliche Angebote.

Am Donnerstag, 7. September (19 Uhr) geht es los mit der Abschlussveranstaltung zu den städtischen Wochen der älteren Generation. Über 60-Jährige haben freien Eintritt (sonst: 5 Euro), wenn die Wuppertaler Stax Masters mit 70er Funk´n Soul aufspielen.

Skat und die Buderus-Lokalrunde im September

Zwei Tage später wird Skat gekloppt. Am Samstag, 9. September (14 Uhr) werden im POM an Vierertischen und in mehreren Runden die Sieger ermittelt. Geldpreise winken. Der Gewinner erhält zum Beispiel 20 Prozent von der Startgebühr (10 Euro pro Person) aller Anmeldungen.

Am 23. September geht es in die erstmals von der Gewag gesponserte Musikrunde (ehemals Buderus-Lokalrunde). Wieder einmal werden die Upsetters aus Burscheid da sein. Die vierköpfige Band mit ihrem psychedelischen Roots-Blues hat die Clubszene in NRW rauf und runter gespielt. Die Musik von Uwe Placke (Harp, Gesang, Gitarre), Thomas Liesen (Schlagzeug), Arnold Rissel (Bass), Rolf Kaiberg (Gitarre) klingt ruppig und sumpfig, als käme sie aus dem Delta der Südstaaten-Backwoods. Die Upsetters scheren sich nicht um Konventionen. So ist ihr Blues mal akustisch und entspannt, dann elektrisch und brachial. Mal klingen sie traditionsbewusst, dann modern und funky.

Eine Herzensangelegenheit für Kaschubiak wird der Mittelalter-Tag am Samstag, 14. Oktober (12 Uhr bis Mitternacht). Zweimal hat dieser bereits stattgefunden mit überschaubarer Resonanz, beim dritten Mal geht der Clubbesitzer in die Vollen. Es wird Ritterkämpfe geben, Gaukler treten auf, Bogenschießen wird angeboten, Herolde sind vor Ort, Livemusik mit Come Vagantes und dem Duo Donnersack wird erschallen. Die Wikinger blasen zum Sturm, Stände sind aufgebaut, Kaschubiak hängt ein 6 x 2-Meter großes Burg-Banner auf. Am Eingang sind Wachen postiert, Strohballen liegen dekorativ herum. „Wir bauen das POM zu einer Burg um“, verspricht Kaschubiak. Der Eintritt für das Zwölf-Stunden-Spektakel kostet 15 Euro. Es gibt günstige Familienkarten.

Die „Nacht der Kultur“ steigt am 28. Oktober

Bei der „Nacht der Kultur“ am Samstag, 28. Oktober (20 Uhr) sind wie immer alte Bekannte am Start: die beiden Heart Devils Rolf Kaudelka (Gitarre, Gesang) und Joachim Heinemann (Kontrabass) pflegen feinen akustischen Rock´n ´Roll mit Klassikern von den Everly Brothers, Elvis Presley, Johnny Cash bis zu CCR; der Eintritt ist frei.

Ein Dauerbrenner im Live-Angebot ist die AC/DC-Tribute-Band Big Balls. Die Ostwestfalen treten nach zwei Jahren Pause zum 16. Mal im POM auf. Im Vorverkauf kosten die Tickets für die Hardrocker 15 Euro.

Bei der traditionellen Weihnachts-Folksession am Samstag, 8. Dezember, sind wieder Joachim Heinemann und Co. vertreten. Die Heart Devils treten mit Gästen auf; 10 Euro kostet der Eintritt.

199 Besuchern bietet das POM maximal Platz. Viel Raum bei den Terminen nehmen die privaten Veranstaltungen ein. Für Hochzeiten, Geburtstage, weitere private Feiern, Firmenevents kann das POM gebucht werden. Es gibt auch Whisky-Tastings für 40 Euro mit fünf verschiedenen Sorten pro Person.

Smoker im POM

Eine feste Einrichtung im POM, Hindenburgstraße 12a, ist der Smokers Club, der jeden letzten Mittwoch im Monat abends zusammenkommt. Wer zu den Rauchern stoßen möchte, melde sich im POM unter Tel. 02191-72194.