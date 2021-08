Dartspieler mit Humor spielt mit und lässt sich veräppeln

Komödie

+ © Roland Keusch Das Springmaus Improvisationstheater wünschte in der Klosterkirche „Merry Christmaus 2017“. © Roland Keusch

REMSCHEID Springmaus Improvisationstheater sorgte in der Klosterkirche Lennep für ausgelassene Stimmung in gewohnter spontaner Manier.

Von Elisabeth Erbe

In ihrer Freizeit fahren sie E-Bike im Bergischen Land, und einmal im Jahr fahren sie Ski. Das „Springmaus Improvisationstheater“ bastelte aus Hobbys und Berufen eine romantische Komödie und ließ kein Auge trocken.

Dienstag und Mittwoch gastierten Norbert Frieling, Paul Hombach, Sandra Sprünken und Marvin Meinold in der ausverkauften Klosterkirche. Das Paar Ute und Siegfried erlebte ihre eigene Geschichte im Springmaus-Stil und amüsierte sich prächtig.

Von Anfang an suchten die Springmäuse ihre „Opfer“ aus. „Ihr müsst gar nicht weggucken, wir sehen euch trotzdem“, sagte Norbert Frieling, als er zum Publikum ging. Nach kurzer Zeit wurde Frank aus Radevormwald ausgewählt. Er bekam auf der Bühne einen kuscheligen Platz in der Mitte und dazu „Gold, Weihrauch und Plörre (Bier)“. Ein kurzes Interview reichte, um ihm ein besinnliches Ständchen zu singen.

Improvisation liegt im Trend, das zeigen die ausverkauften Häuser. Das Publikum führt Regie und amüsiert sich köstlich über gelungene Slapstick-Geschichten.

Weihnachtslieder einmal ganz anders

Zurück zu Frank. Er war mit Freunden gekommen. „Was macht ihr so zusammen“, so die Frage der Theaterleute. „Wir spielen Dart. Was die Frauen in der Zeit machen, wissen wir nicht. Eine Gegenbewegung. Vielleicht Prosecco trinken“, erklärte Frank. Für seinen Humor wurde er mit einem zweiten Bier belohnt und durfte nach der Pause wieder auf die Bühne.

Die zweite Kandidatin durfte per Knopfdruck entscheiden, wann der Sketch in deutscher Sprache und zu welchem Zeitpunkt er in „türkisch-arabisch“ (Wunsch des Publikums) gespielt wurde. Die Akteure auf der Bühne spornte das Gelächter nur an und feuerte einen schrägen Gedanken nach dem anderen ab.

Grandios waren die Medleys von Paul Hombach. Er erhielt „Feliz Navidad“ als Grundgerüst für ein vielseitiges Musikexperiment. Das Weihnachtslied wurde umgewandelt in Heavy Metal, Reggae, Jazz und als Klassik. Besonders die klassischen Versionen von Bach und Mozart sorgten für begeisterten Zwischenapplaus. Sehr beeindruckend auch die stimmlichen Versionen von Maffay, Lindenberg und Grönemeyer, die Hombach perfekt imitierte.

„Was wünscht ihr euch zu Weihnachten“, riefen die Schauspieler und erhielten skurrile Antworten. Mit dem Begriff „Segelfliegen“ kreierten sie ein filmisches Meisterwerk. Das Segelfliegen wurde als Krimi, Horror, Märchen, Science Fiktion, Fantasy und als bayerische Komödie aufgeführt. Ein Wort reicht und es entsteht ein Feuerwerk aus Slapstick, Musik und zahlreichen Pointen.

Die Sketche mit dem Gebärden-Übersetzer und die Puppen-Figuren sind immer wieder ein Anschlag auf das Zwerchfell. Obwohl das Grundgerüst der Springmäuse jedes Jahr ähnelt, so ist das Programm doch immer wieder anders. Kein Wunder also, dass die meisten Gäste „Wiederholungstäter“ sind.