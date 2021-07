Daniel Huppert geht mit Leidenschaft ans Werk

Symphoniker

REMSCHEID 1. Philharmonisches Konzert begeisterte 479 Zuschauer. Orchester und neuer Generalmusikdirektor wurden zur Einheit.

Sein Auftakt war stimmig: Daniel Hupperts erstes Konzert in Remscheid als neuer Generalmusikdirektor der Bergischen Symphoniker hätte kaum besser laufen können. Der 38-Jährige sprühte vor Energie, bewies vollen Körpereinsatz und verschmolz mit seinem Orchester zu einer Einheit. Die Besucher des 1. Philharmonischen Konzerts am Mittwochabend im Teo Otto Theater waren restlos begeistert – 479 Zuhörer standen gut zehn Minuten lang vor den roten Klappsesseln und klatschten, bis die Hände kribbelten. Huppert, der gerade einen Blumenstrauß erhalten hatte, war sichtlich gerührt. „Es war ein sehr erfüllender Abend. Und es war schön zu sehen, wie offen und herzlich das Remscheider Publikum ist, das habe ich selten so erlebt“, erklärte der neue Generalmusikdirektor am Tag danach. „Es macht wirklich Freude, diese Begeisterung zu spüren – das ist für uns das schönste Lob.“ Das hätten auch die Musiker so empfunden.

Der Titel des Saisonauftakt-Konzerts passte so auch zu Hupperts Start als Generalmusikdirektor: „Aufbruch in die Neue Welt“. Unter diesem Leitmotto hatte er drei Werke ausgewählt: die Ouvertüre aus der Oper „Rienzi“ von Richard Wagner, das Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 19 von Ludwig van Beethoven sowie die Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95 von Antonín Dvorák, die den Beinamen „Aus der Neuen Welt“ trägt. Schon beim Einführungsvortrag mit Katherina Knees platzte der Raum aus allen Nähten: Huppert stellte sich selbst und die Werke vor. Künftig will er regelmäßig bei den Einführungsvorträgen dabei sein, auch Solisten werden dazustoßen.

Bei diesem besonderen Konzert waren die Orchestermusiker auch besonders chic gekleidet: die Herren in Frack und mit Fliege, die meisten Frauen in Kleidern und mit Abendhandtaschen. Ein Hingucker war Daniel Huppert nicht nur wegen seines vollen Körpereinsatzes während des Dirigats – die roten Sohlen seiner Lackschuhe blieben bei den Damen nicht unbemerkt. Die Farbe Rot ist bei den Symphonikern der sprichwörtlich verbindende Faden – auch das neue Design auf Plakaten und in Programmheften weist die Farbe auf, die für Leidenschaft und Herzblut steht. Hupperts Vorgänger Peter Kuhn lebte das ebenfalls: Er trug gern rote Schnürsenkel.

Junger Pianist Alexander Krichel spielte als Zugabe etwas Eigenes

„Typisch Wagner“ begann die „Rienzi“-Ouvertüre – düster, schwer, doch schnell ging es hinüber zu Fanfaren und explosiven Arien. Die Streicher mussten solch schnelle Handarbeit leisten, dass es den Musikern warm wurde. Die üppigen Motive der „Grand Opéra“ waren hier gut zu erkennen – und begeisterten die Zuhörer, unter ihnen zahlreiche Lokalprominenz.

Für Beethovens Klavierkonzert Nr. 2, das entgegen dem Titel sein erstes Klavierkonzert war, hatten sich die Symphoniker Verstärkung geholt: Der 30-jährige Pianist Alexander Krichel ließ seine Finger so schnell über die Tasten tanzen, dass die Violinisten hinter ihm staunten. Und das teilweise mit genießerisch geschlossenen Augen. Der junge Pianist erhielt nicht nur Bravorufe, sondern auch einen Blumenstrauß für seine Leistung. Als Zugabe präsentierte Krichel ein selbst komponiertes Schlaflied. In der Pause signierte er seine CD im Foyer. Dort hatte das neue Cateringteam von W&A alle Hände voll zu tun.

DAS NÄCHSTE KONZERT 25. SEPTEMBER Unter dem Titel „Romantischer Tauchgang“ erklingen an jenem Mittwoch ab 19.30 Uhr im Teo Otto Theater die Konzert-Ouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt“ op. 27 von Felix Mendelssohn-Bartholdy, das Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129 von Robert Schumann sowie „Die Seejungfrau“ von Alexander von Zemlinsky. Karten für 24 Euro, Jugendticket für 6,50 Euro: P (0 21 91) 16 26 50. teo-otto-theater.de

Erfrischend ging es auch im Programm mit „Dvoráks Neunter“ weiter: fulminanter Einstieg, Pausen auf den Punkt. Man spürte förmlich den Optimismus und die Aufbruchstimmung, die der böhmische Komponist in dem bedeutendsten Werk seiner Karriere vermitteln wollte.

Und die erfüllte am Ende den ganzen Saal. „Daniel Huppert lassen wir nicht mehr gehen“, erklärte ein begeisterter Oberbürgermeister. Und damit sich der neue Generalmusikdirektor in Remscheid auch zu Hause fühlt, schenkte ihm Burkhard Mast-Weisz einen kleinen Remscheid-Löwen.