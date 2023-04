„Classic meets Pop“ vereint 160 Musiker

Gigantischer Klangkörper in Dabringhausen: Sinfoniker, Blasorchester, Projektchor und Jokebox treten gemeinsam auf.

Von Andreas Weber

Wermelskirchen. 128 Bühnenelemente werden benötigt, um „Classic meets Pop“ auf ein sicheres Fundament zu stellen. Die 2 x 1-Meter großen Sockelteile werden die Grundlage für ein Musikspektakel sein, das das Sinfonieorchester der Musikgemeinde Wermelskirchen, Blasorchester Dabringhausen, einen Projektchor und die Coverband Jokebox in der Mehrzweckhalle Dabringhausen vereint. 66 Elemente findet Bühnenbaubeauftragter Peter Becker vor, weitere 62 müssen ausgeliehen werden. Auf 18 Meter Breite und 14 Meter Tiefe wird das Podest gerade so eben Platz finden. Die 160 Musiker, eng aneinandergeschmiegt, setzen dabei am 12./13. Mai (19.30 Uhr) zu einer Punktlandung an. Zweieinhalb Stunden Klassik, Rock und Pop, dargeboten von einem gigantischen Klangkörper, erwartet die Besucher an den beiden Abenden.

Zum vierten Mal seit 2010 gehen die Beteiligten die Herausforderung an. Der Vierjahres-Rhythmus wurde vergangenes Jahr durch die Pandemie unterbrochen. Ein Jahr später wollen es die vier bewährten Gruppen wieder wissen. Etwas unter 40 Instrumentalisten bringt das Sinfonieorchester mit, das Blasorchester ist mit knapp über 40 vertreten.

Jokebox, die im November 2018 nach 27 Jahren in der Kattwinkelschen Fabrik an drei Abenden ihren Abschied gefeiert hatten, lebt für „Classic meets Pop“ gerne auf. Die drei Sängerinnen Steffi Steglich, Andrea Wolter und Verena Köplin haben Bock auf das Projekt, ebenso wie Frontmann Ralf Becker. Jokebox wird seine bewährten Kräfte an den Saiten, Peter Nica und Dirk Mies mitbringen, Trommler Jens Olaf Mayland, Bassist Martin Adelhöfer und Keyboarder Sebastian Eichmeier.

Neu zusammengestellt ist nur der Projektchor, der sich hinten auf der Bühne auf einem Zusatzpodest optisch abheben wird. In der Vergangenheit war dieser von Silke Vogel geleitet worden, dieses Mal hat die Solingerin Stephanie Schlüter die Aufgabe übernommen und 60 Vokalist(inn)en auf die große Aufgabe einzuschwören.

Dirigiert wird das Riesenensemble abwechselnd von Peter Wuttke (Blasorchester) und Hamed Garschi (Sinfonieorchester). Eine anstrengende Aufgabe, wie Sinfoniker Alfred Karnowka weiß: „Denn die Entfernungen auf der Bühne sind riesig, um alle problemlos zu erreichen.“ Durch das Programm, bei dem es eine Pause mit Essen und Trinken geben wird, führt in bewährter Manier WDR-Moderator Matthias Bongard.

+ Vorfreude auf „Classic meets Pop“: (v. l.) Timo Steinhaus, Andreas Nutz, Steffi Groß, Mechthild gentschen Felde, Conny Windt, Ralf Becker,Sylia Wimmershoff und Peter Becker. © Andreas Weber

Aus einer Liste von 50 bis 60 Stücken haben die Beteiligten 21 für die „Night of the Proms in Wermelskirchen“ zusammengestellt, wie es Mechthild gentschen Felde, Vorsitzende des Sinfonieorchesters formuliert.

Weitestgehend können die Arrangements aus den Vorgänger-Konzerten verwendet werden. „Wir haben uns für ein .Best of' nur mit einigen neuen Nummern entschieden“, kündigt Ralf Becker an. Ein Abba-Medley hat Eingang in die Setliste gefunden, „Shallow“ von Lady Gaga/Bradley Cooper, „Live and let die“ von Paul McCartney. Statt Beethovens Neunter wird der Abend mit Richard Strauss' „Also sprach Zarathustra“ mit Pauken und Crescendo eingeläutet.

Darüber hinaus setzt das Ensemble auf das, was in der Vergangenheit die mit 1000 Besuchern stets ausverkaufte Halle begeisterte. Vielfalt ist angesagt – quer durch alle Genres. Dazu zählen „With a little help from my friends“, „Freude schöner Götterfunken, das zackige „Danzón No. 2“ von Arturo Márquez, ein James-Bond-Potpurri und – vom Publikum bei den Auftritten davor frenetisch gefeiert – Whitney Houstons „One moment in time“.

Zwei gemeinsame Probenwochenende in der Aula des Wermelskirchener Gymnasiums über drei Tage im März und Ende April gehen der Herkulesaufgabe voran. Am Dienstag vor den Auftritten ist in der Mehrzweckhalle ein Soundcheck angesetzt mit allen 160, am Tag darauf folgt die Generalprobe. Hundertprozentige Konzentration ist schließlich im Rampenlicht gefragt. „Ein Hänger kann das ganze Ensemble ins Stolpern bringen“, sagt Ralf Becker.

Dass das Ereignis über die Mehrzweckhalle hinaus nachhallt, zeigte der Sparda Musikpreis 2011 in der Sparte Kulturleben. Er wurde „Classic meets Pop“ zuteil, weil: „Das Projekt ist mit seiner umfassenden Vernetzung einer faszinierend großen Anzahl von Musikschaffenden unterschiedlichster Genres beispielgebend für eine Bereicherung des Kulturlebens durch Kooperation.“

Kartenverkauf

Für beide Abende von „Classic meets Pop“ am Freitag/Samstag, 12./13. Mai (jeweils 19.30 Uhr) gibt es noch Karten. Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro (plus VVK) für Erwachsene, ermäßigt 15 Euro (plus VVK). Erhältlich sind sie (u. a.) in den Buchhandlungen Marabu und van Wahden in Wermelskirchen sowie im Internet: termine.rga.de.