Big-Band-Sound, Saxofon und Orgel: Tannenhof erfindet Konzertreihe neu

Nicht nur an der Beckerath-Orgel in der Kirche Tannenhof wird in der Neuauflage beim Orgelsommer gespielt.

Für die Neuauflage des Orgelsommers sind drei Termine in Lüttringhauser Kirche angesetzt. Die Tannenhof Stiftung möchte auch vermehrt Patienten ansprechen.

Von Peter Klohs

Remscheid. Zum Orgelsommer fanden sich vor der Pandemie stets vier Musikerinnen oder Musiker ein, die an den Mittwochabenden im August in der Kirche der Evangelischen Stiftung Tannenhof ein Konzert gaben. Corona hat diese beliebte musikalische Reihe ausgebremst. Aber Konzerte wollte man weiter anbieten. Drei Konzerte wird es geben, wenn auch nicht ausschließlich an der Orgel.

„Die Hörgewohnheiten der Menschen haben sich verändert“, stellt Uwe Leicht, geistlicher Vorsteher der Stiftung, fest. „Die Hörer der klassischen Orgelkonzerte werden nicht mehr. Und wir wollten in der Zukunft auch verstärkt unsere Patienten ansprechen, diese Konzerte zu besuchen. Da ist dann eine gewisse Varianz angebracht. Wir wollen musikalische Vielfalt anbieten.“ Dazu komme die hohe logistische und organisatorische Anforderung, die nötig sei, um vier Orgelmusikerinnen und -musiker an vier Abenden in vier Wochen konzertieren zu lassen.

In diesem Sommer wird der Konzertreigen von der Wermelskirchener Big Band Brasshoppers eröffnet. Die Band spielt am 9. August, und zwar, wie Uwe Leicht hofft, open air: „Eine Big Band an den Anfang der Konzerte zu stellen, geschieht nicht ohne Grund. Die Bläser haben schon ordentlich Druck und sind über weite Strecken gut zu hören. Das Konzert soll praktisch eine tönende Einladung sein – für Remscheider, für Menschen aus der Region, für unsere Patienten.“ Die Brasshoppers Big Band ist nicht zum ersten Mal zu Gast im Tannenhof. Man darf swingenden Jazz mit ausgefeilten Arrangements und fantasievollen Soli erwarten.

Der ehemalige Kantor der Stadtkirche Lennep wird aus Ostfriesland anreisen

Eine Woche darauf, am 16. August, wird der langjährige Kantor der Stadtkirche in Lennep, Johannes Geßner, ein Orgelkonzert geben. Geßner wird von seiner neuen Wirkungsstätte, der Lutherkirche im ostfriesischen Leer, anreisen. Auch beim dritten Konzert wird die Beckerath-Orgel der Tannenhof-Kirche erklingen, jedoch nicht alleine. Der aus Leverkusen stammende Musiker Hans-André Stamm wird mit dem Saxofonisten Martin Hiller konzertieren.

Der Kantor der Tannenhof-Kirche, Martin Storbeck, freut sich insbesondere auf Johannes Geßner. „Unsere Orgel ist wirklich ein feines Instrument“, sagt er, „und wie geschaffen für einen so großartigen Musiker wie ihn.“

Die Konzerte beginnen alle um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.