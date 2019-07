RTL-Serienstar ganz unten - Was sie jetzt macht, um Geld zu verdienen, erstaunt 

„Mache mir nichts vor“

Sie war jahrelang ein Star in der RTL-Serie „Unter uns“. Aktuell steht Isabel Florido nicht mehr im Rampenlicht. Ganz im Gegenteil. Sie ist ganz unten.

Zürich - In der RTL-Erfolgs-Soap „Unter uns“ verkörperte Isabel Florido von 1995 bis 2000 die Figur der „Lona Dee“. Eine durchgehende Fernsehrolle, die nicht nur Ruhm und ein Leben im Rampenlicht mit sich brachte, sondern auch ein regelmäßiges Einkommen. Es folgten kleinere Engagements. Immer mal wieder. Nichts, was dauerhaft die Miete bezahlt.

Deswegen hat sich die Schauspielerin ein zweites Standbein geschaffen und eine Ausbildung zur Touristenführerin gemacht, wie sie„blick.ch“ berichtet. Besonders begeistern möchte sie Besucher für einen Gang durch die Zürcher Kanalisation. „Im sogenannten Ehgraben wurden die Abfälle aus den Küchen und Latrinen der angrenzenden Häuser entsorgt und flossen direkt in die Limmat runter“, wird sie zitiert. „Heute riecht es neutral. Doch wie sehr es damals gestunken hat, kann man sich in der noblen Stadt gar nicht mehr vorstellen.“

RTL-Serienstar Isabel Florido: Führungen als Altersvorsorge

Seit Mai habe sie bereits ein Dutzend Führungen gemacht, so das Blatt. Sie mache es auch nicht des Geldes wegen, doch eine Altersabsicherung sei es schon. „Ich mache mir nichts vor. Vor allem in den Sparten Schauspielerei und Moderation kommt die junge Generation nach. Sollte ich einmal nicht mehr gebucht werden, konzentriere ich mich dann auf die Altstadtführungen“, so Florido. Was bleibt, ist die Erinnerung an die Zeiten im „Unter uns“-Rampenlicht.

RTL-Serienstar Isabel Florido: Dankbar für „Unter uns“-Erinnerungen

Und treue Fans, für die Florido dankbar ist: „Vielen Dank lieber uufanclub_official, dass ihr damit auch die guten alten Unter Uns-Zeiten aufleben lässt. Hoffe auf das Wiedersehen mit vielen Schauspielkollegen und natürlich auch Fans von damals“, schreibt sie auf ihrem Instagram-Account.

