Zoff zwischen Martin Rütter und Iris Klein: Daniela Katzenberger äußert sich

Wegen Hundeerziehung

+ © Jörg Carstensen/dpa/Ursula Düren/dpa/Screenshot Instagram/iris_klein_mama_/Montage HEADLINE24 Daniela Katzenberger schaltet sich nach Zoff zwischen Mama Iris und Martin Rütter ein (Fotomontage) © Jörg Carstensen/dpa/Ursula Düren/dpa/Screenshot Instagram/iris_klein_mama_/Montage HEADLINE24

Nachdem Iris Klein von Hundeprofi Martin Rütter böse angefeindet wurde, meldet sich nun auch Daniela Katzenberger zu Wort. Lesen Sie hier, welche klaren Worte die Tochter von Iris findet:

Lesen Sie auch Nach Rütter-Zoff mit Iris Klein: Jetzt spricht Daniela Katzenberger! Nach Rütter-Zoff mit Iris Klein: Jetzt spricht Daniela Katzenberger!

Es ist ein krasser Fall, der das Netz in diesen Tagen umtreibt: In einem Video auf Instagram zeigt Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein, wie sie ihre Hunde erzieht. Um sie von ihrer Couchgarnitur fernzuhalten, setzt sie einen Stromzaun ein. Hundeprofi Martin Rütter griff die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin daraufhin böse an.

MANNHEIM24 verrät, wie Iris Kleins Tochter Daniela Katzenberger auf den Streit mit Martin Rütter reagiert.

Martin Rütter ist bereits seit vielen Jahren als Hundeprofi tätig. Nachdem er sein Studium absolviert hatte, machte er einen Fernlehrgang zum Tierpsychologen an der Akademie für Tiernaturheilkunde ATN AG in der Schweiz. (fas)