Zerstört der Sexismus-Skandal seine Karriere? Konzerte mit DSDS-Boss Dieter Bohlen gecancelt

Abgesagt

Bei DSDS sorgte Dieter Bohlen in den vergangenen Tagen mit einem sexistischen Spruch für Aufruhr. Nun wurden zwei seiner Konzerte abgesagt. Gibt es etwa einen Zusammenhang?

Köln - Bei DSDS erhoffte sich Reality-Sternchen Jill Lange (22) den großen Durchbruch. Doch ihr Gesang interessierte Poptitan Dieter Bohlen (68) herzlich wenig. Stattdessen machte ihm Jills Werdegang zu schaffen. Die 22-Jährige ist nämlich bereits aus Dating-Formaten bekannt. Im TV bandelte sie mit mehreren Männern an und lernte schließlich ihren heutigen Freund Lars kennen.

Zwei Konzerte von DSDS-Boss Dieter Bohlen abgesagt

Für Dieter Bohlen scheint das allerdings ein absolutes No-Go zu sein. Reality-Sendungen stempelt er als „Schrott“ ab, den er sich nicht anschaut. Jill fragt er provokant: „Hast du auch irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?“ Im Netz sorgt die Folge für Aufruhr - und das, bevor sie überhaupt im TV ausgestrahlt wurde - sie war nämlich zuvor bei RTL+ online verfügbar. Der Sender verteidigte sich zunächst und schob Jill Lange die Schuld zu. Letztendlich wurde die Szene dann aber doch aus der TV-Folge geschnitten. Am Mittwochabend bekam man von dem Konflikt nichts mehr mit.

+ Jill weinte sich nach dem Vorfall auf Instagram aus. © Imago & Instagram/Jill Lange

Dieter Bohlen scheint nun aber trotzdem die Konsequenzen seines Handelns zu spüren zu bekommen. Am 23. Januar wurden nämlich gleich zwei seiner Tourtermine abgesagt. Eigentlich sollte es das „das größte Comeback aller Zeiten“ werden. Jetzt wurde sowohl das Konzert in Zürich, als auch das in Wien vom Veranstalter gecancelt. Gibt es etwa einen Zusammenhang zwischen den abgesagten Terminen und dem Sexismus-Skandal? Im Netz hatten sogar Politikerinnen, Schauspielerinnen und andere berühmte deutsche Frauen dem Poptitan die Rote Karte gezeigt.

Frauenverachtende Sprüche von Dieter Bohlen - „Du bist ein hübsches Mädchen, du kannst doch auch was anderes machen.“ - „Ein kleines Ja vom großen Dieter, ein großes Ja vom kleinen Dieter.“ - „Du hast ein göttliches Problem: Der liebe Gott gibt einigen Frauen dicke Möpse, anderen eine schlechte Stimme. Und dir hat er nun mal eine schlechte Stimme gegeben.“ - „Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Verona habe ich drei Wochen angefasst und das reichte dann.“ (Quellen: quotez.net, focus.de, deecee.de)

Veranstalter erklärt abgesagte Dieter-Bohlen-Termine

Die offizielle Erklärung des Veranstalters lautet: „aus produktionstechnischen Gründen“. Auf Instagram beschweren sich nun zahlreiche Fans, die bereits Tickets gekauft hatten, direkt bei Dieter Bohlen. Und der antwortet sogar. „Ich schaff’ es im Moment einfach nicht“, schreibt der 68-Jährige, oder „Ich musste Zürich und Wien absagen, weil ich da leider wegmuss“. Er habe nicht absehen können, was dieses Jahr noch alles zu machen sei ...

Im Netz fand Dieter Bohlens sexistische Einstellung übrigens durchaus Anklang. Von seinen Fans wurde er für seine „Ehrlichkeit“ gefeiert. Verwendete Quellen: RTL+/DSDS, stadthalle.com, Instagram/Dieter Bohlen, bild.de

