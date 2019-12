YouTuberin Bibi findet Flaschenpost und entziffert Detail - Geschichte nimmt unglaubliche Wendung

„Ich finde das so krass!“

+ © Instagram @bibisbeautypalace YouTuberin Bibi findet während eines Spaziergangs mit ihrer Familie eine Flaschenpost. © Instagram @bibisbeautypalace

YouTuberin Bibi Claßen entdeckte während eines Spaziergangs am Rhein eine mysteriöse Flaschenpost im Wasser. Als sie sie öffnete, begann eine unglaubliche Geschichte.

YouTuberin Bibi Claßen hat eine Flaschenpost im Rhein entdeckt.

Sie und Julian fanden eine Handynummer in der Flasche.

Die Entdeckung wurde zu einem echten Abenteuer, als sie den Verfasser der Nachricht suchten.

Köln - Damit hatte YouTuberin Bibi Claßen vermutlich nicht gerechnet, als sie am zweiten Weihnachtsfeiertag gemeinsam mit ihrer Familie einen entspannten Spaziergang am Rhein machte: Plötzlich wurde die 26-Jährige auf eine Flasche aufmerksam, die in der Nähe des Ufers trieb. Und es wäre natürlich nicht Bibi, wenn sie ihre Fans nicht auch hautnah an der Entdeckung teilhaben gelassen hätte. So dokumentierte sie daraufhin jeden Schritt in ihrer Instagram-Story, die ziemlich schnell eine unglaubliche Wendung annehmen sollte.

Zunächst versuchen ihr Vater und ihr Ehemann Julian noch, die Flasche sicher ans Ufer zu fischen. „Jetzt gleich habt ihr sie!“, kommentiert Bibi die Versuche in ihrer Story und scherzt: „Wäre so lustig, wenn ihr jetzt beide reinfallen würdet!“

Wenig später haben die Männer es dann tatsächlich geschafft, die Flasche an Land zu bringen. Doch da können Bibi und Julian hinsichtlich des Inhaltes erstmal nicht viel erkennen. „Guck mal, da steht doch was drauf!“, ruft Bibi dann plötzlich aufgeregt. „Was steht da drauf?“ Und Julian erkennt scheinbar beim genaueren Hinsehen: „Das ist eine Adresse!“

+ Bibi und Julian finden eine Flaschenpost. Doch die ist völlig durchnässt. © Instagram @bibisbeautypalace

Bibi und Julian entdecken Flaschenpost - und finden eine Handynummer

Daheim angekommen filmt Bibi, wie sie die Flasche kaputtmachen, um endlich an den mysteriösen Inhalt zu gelangen. Es klappt - doch der Inhalt ist völlig durchnässt. Hoffnung gibt es trotzdem: „Man kann nicht wirklich was drauf lesen, aber wir haben eine Handynummer“, erklärt Bibi ihren Fans. Und kündigt an, einfach mal anzurufen und zu schauen, ob es die Nummer überhaupt gibt.

Und tatsächlich, die Nummer gibt es wirklich. Erreichen kann die 26-Jährige keinen, aber sie findet die Nummer in WhatsApp und so beschließt sie, eine Nachricht an den unbekannten Empfänger zu schreiben: „Hey, mein Name ist Bianca :) Wir haben gerade einen Familienspaziergang in Köln am Rhein gemacht & eine Flaschenpost gefunden, in der Ihre Nummer stand. Wir sind alle total aufgeregt & würden uns natürlich sehr über eine Antwort von Ihnen freuen :)) Aber erstmal vorab: FROHE WEIHNACHTEN.“

Unbekannte Handynummer in Flaschenpost - Bibi will Verfasser finden

Dass es sich bei der Besitzerin der Nummer um eine Frau handelt, konnte Bibi bereits auf dem Profilbild der unbekannten Dame erkennen - und die antwortete der YouTuberin später tatsächlich. In ihrer Nachricht teilte sie der YouTuberin mit, dass ihre 12-jährige Tochter im Sommer eine Flaschenpost in den Rhein geworfen hatte. Diese wäre gerade nicht zu Hause, aber wenn, würde sie ihrer Tochter von der netten Nachricht berichten.

Dabei kommt raus, dass die Flasche rund 50 km den Rhein entlang geschwommen ist. Ein Erlebnis, dass Bibi wohl so schnell nicht vergisst. „Ich bin grade richtig geflasht, ich finde das so krass“, erzählt sie ihren Fans nach der Auflösung der mysteriösen Nachricht.

+ Die Besitzerin der Flaschenpost antwortet Bibi tatsächlich. © Instagram @bibisbeautypalace

