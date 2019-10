Wow! Serienstar zeigt sich ganz hüllenlos - mit 73 Jahren

„Ich wünschte ...“

„Eine starke Familie" machte Suzanne Somers zum Serien-Star. Jetzt wurde sie 73 und machte sich ein ganz besonderes Geschenk.

Los Angeles - Suzanne Somers startete ihre Hollywoodkarriere mit einer Gastrolle bei „Lassie“, international bekannt wurde sie in der Rolle der „Carol Foster“ an der Seite von Patrick Duffy in der Sitcom „Eine starke Familie.“

Ein starkes Selbstbewusstsein beweist die Schauspielerin anlässlich ihres 73-jährigen Geburtstages. Auf Instagram präsentierte sie sich jetzt komplett hüllenlos. Der Serien-Star sitzt in einem Blumenfeld und lächelt in die Kamera. „Hier bin ich mit 73 in meinem Geburtstags-Dress“, schreibt sie zu diesem Bild.

Ihre Fans feiern sie dafür. „Du siehst großartig aus“, „Ich wünschte, ich würde mit 73 so toll aussehen“, lauten die Kommentare.

Suzanne Somers: So feiert sie angezogen

Und so sieht Suzanne Somers aus, wenn sie angezogen Party feiert:

