William und Kate in Deutschland: So sehen Sie die Royals heute live im TV

Der Stream und alle Highlights bei Phoenix

+ © dpa Prinz William und Herzogin Kate werden bei ihrer Deutschland-Tour die Hauptstadt, die Hansestadt und eine geschichtsträchtige Neckarstadt besuchen. © dpa

Ab heute reisen Prinz William und seine Kate erstmals offiziell durch Deutschland. So sehen Sie den royalen Besuch live im TV und in der Zusammenfassung.

Er ist der älteste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz Charles - und damit der stellvertretende Anwärter auf den Posten des britischen Staatsoberhaupts. Auf Prinz Williams endlos langer Liste an royalen Verpflichtungen dürfen neben der Wahrung der Etikette samt stets undurchdringlicher Mimik deshalb auch Staatsbesuche nicht fehlen.

Zum ersten Mal in der Geschichte zählt neben Polen und Frankreich unter anderem auch Deutschland zu den auserwählten europäischen Ländern, die den britischen Adel in diesem Jahr willkommen heißen dürfen.

Hoher Besuch in Polen: Das Volk ist verzückt

Am Montag traf das königliche Paar zunächst in der polnischen Hauptstadt Warschau ein - und sorgte dank der kleinen Charlotte sogleich für allgemeine Verzückung: Die Prinzessin trug ein rotes Blumenkleidchen und schien sehr zufrieden mit sich und der Welt, als ihre in weiß gekleidete Mutter sie aus dem Flugzeug trug. Ganz im Gegensatz zu ihrem großen Bruder George, der finster und mies gelaunt drein blickte.

Witaj Polsko! The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte arrive in Warsaw for #RoyalTourPoland Ein Beitrag geteilt von Kensington Palace (@kensingtonroyal) am 17. Jul 2017 um 4:58 Uhr

Am Mittwoch, 19. Juli , soll die Familie dann am Berliner Flughafen Tegel landen. Dort erwartet den britischen Adel zunächst sämtliches Hauptstadtprogramm á la „extended version“ - von einem privaten Treffen mit Angela Merkel über einen Abstecher zum Brandenburger Tor bis hin zum Besuch des Holocaust-Mahnmal wird keine politische Pflicht oder touristische Attraktion ausgelassen.

Einen detaillierten Plan des ersten Tages in Deutschland finden Sie unter diesem Link.

Die Royals auf Deutschlandreise: Heute Live-Stream auf Phoenix

Später statten die adeligen Briten im Schloss Bellevue schließlich dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier einen Besuch ab - ein Moment, den schließlich auch jene live verfolgen können, die nicht vor Ort sind.

Denn der TV-Sender phoenix strahlt den Besuch des Prinzen und seiner Ehefrau bei Steinmeier am 19. Juli ab 16.30 Uhr live im TV aus.

William und Kate in Deutschland: Die Highlights heute in der Zusammenfassung

Am Donnerstag, 20. Juli, machen sich die Royals auf den Weg in die Neckarstadt Heidelberg. Dort soll es weniger geschichtsträchtig, sondern vielmehr sportlich zugehen: Nach einer ausgiebigen Besichtigung des Marktplatzes und der Alten Brücke nimmt das Paar an einem Ruderrennen teil. Phoenix sendet ab 16.15 Uhr eine Zusammenfassung des Tagesprogramms.

Am letzten Tag ihrer Deutschlandreise, am Freitag, 21. Juli, steht die Hafenstadt Hamburg auf dem Programm. Im Maritime Museum werden der Prinz und die Herzogin dort zunächst auf Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz treffen und sich mit Meeresforschern austauschen. Anschließend darf in der Hansestadt natürlich auch ein Besuch der 789 Millionen schweren Elbphilharmonie nicht fehlen. Der Nachrichtensender Phoenix zeigt die Highlights in der Hansestadt Hamburg ab 16.45 Uhr.

William und Kate in Deutschland: Der Live-Stream heute in der ARD-Mediathek

Sollten Sie das Treffen von Steinmeier und dem Adelspaar statt im Fernsehen lieber im Internet verfolgen, ist das natürlich auch kein Problem. Es besteht die Möglichkeit, die TV-Sendung per Live-Stream in der ARD-Mediathek zu verfolgen, da der Nachrichtensender Phoenix mit der ARD und dem ZDF kooperiert.

Wenn Sie unterwegs sind, gibt es natürlich auch ein App von Phoenix - und zwar für Apple-Produkte im Apple-Store und für Android-Handys im Google Play Store.

William und Kate in Deutschland: Sondersendungen heute im Ersten

Auch die ARD hat einige Sondersendungen unter dem Titel „Welcome William & Kate“ in sein Programm aufgenommen, um das Königspaar in Deutschland ausgiebig zu würdigen.

Am Mittwoch geht das Erste von 14.10 bis 15.25 Uhr und von 21.45 bis 22.15 Uhr auf Sendung. Thema sind der Besuch des Holocaust-Mahnmals in Berlin, das Treffen mit Kanzlerin und Bundespräsident, das Gespräch mit Kindern und Jugendlichen bei „Straßenkinder e.V.“ und der Empfang in der Residenz der britischen Botschaft. Möglicherweise ist auch Williams Rede zu sehen, die er bei einer Feier zu Ehren von Königin Elizabeth II. halten wird.

Am Donnerstag werden der Besuch des deutschen Krebsforschungszentrums, ein Rundgang durch die Altstadt in Heidelberg und die Ruderregatta auf dem Neckar zwischen 14.10 und 15.25 Uhr gezeigt.

Am letzten Tag ihres Deutschlandbesuches reisen die Royals nach Hamburg. Die ARD zeigt zwischen 15.10 und 16 Uhr den Besuch der Elbphilarmonie und des maritimen Museums sowie des Airbus-Werks.

sl