Heißes Wow-Foto in der Hitze: Wayne Carpendale entblättert sich - komplett

TV-Kollege reagiert auf wichtiges Detail

Es ist heiß. Extrem heiß. Da will Mann sich am liebsten vom Großteil seiner Klamotten befreien. Oder direkt von allen - wie es Wayne Carpendale sehr zur Freude seiner weiblichen Fans getan hat.

München - Es ist Sommer. Und da fallen nun einmal die Hüllen. Aber gleich alle? Wayne Carpendale scheint es in der brütenden Hitze nicht anders auszuhalten als im Adamskostüm. Der Schauspieler postete am Dienstagabend auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich, auf dem er nichts trägt, mal abgesehen von einem Armband. Gut, die Füße sind nicht abgebildet. Aber wir gehen mal ganz fest davon aus, dass auch die unverhüllt sind.

Lediglich das wichtigste Körperteil wird bedeckt, denn der 42-Jährige hält einen auf den ersten Blick nicht näher zu definierenden Gegenstand vor sein Gemächt. Angesichts von Carpendales dazugehörigem Kommentar „Was 'ne Hitze! Schwimmflügel retten Leben“ scheint es sich eben um die beliebten Schwimmhilfen zu handeln. Dass diese wahrscheinlich seinem Sohn gehören, wirft Fragen auf - die wir hier aber nicht weiter verfolgen wollen.

Wayne Carpendale nackt: „Anblick ist heißer als die Temperaturen draußen“

Die Reaktionen ließen jedenfalls nicht lange auf sich warten. So frohlockt „germancornelia“: „Spätestens jetzt wird sich bald der Playboy bei dir melden.“ Und „brinki66“ findet: „Unglaublich, der Anblick ist heißer als die Temperaturen draußen - nicht zu toppen.“ Derweil gesteht „jule232323“: „Ich bin grad umgekippt.“

Eine rhetorische Frage erlaubt sich „michi2291985“: „Ob Mama ihren großen Jungen so sehen möchte?“ Auch „jennyheick“ frotzelt: „Oh mein Gott … ich kann NIPPEL sehen - unerhört.“ Einen kleinen Seitenhieb setzt es von TV-Kollege Thore Schölermann, der gleich zweimal kommentiert: „Kleines Schwimmflügelchen :)“

User bittet um Wiederholung durch Annemarie Carpendale

Mit einem ganz besonderen Wunsch wagt sich „larigirl182“ in die Offensive: „Kann Annie jetzt mal bitte DEIN Foto nachstellen anstatt immer nur andersrum?“ Auch Carpendales Ehefrau Annemarie, die zuletzt auch Urlaubsschnappschüsse mit ihren Fans teilte, ist auf den Social-Media-Kanälen bekanntlich sehr aktiv. Aber ob sie diese Frage wirklich erhören wird?

Entstanden ist der Schnappschuss des hüllenlosen Sohnes von Schlagersänger Howard Carpendale übrigens in der Toskana, wo das Moderatoren-Paar offensichtlich urlaubt. Da hatte es am Dienstag bis zu 35 Grad. Und es soll noch heißer werden. Beste Aussichten also für Fans von Wayne und seiner Annie.

