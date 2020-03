Zu weit gegangen? Rache von Vanessa Mai kommt nicht nur bei Elton mies an: „Bescheuert!!!“ 

Retourkutsche für Chauvi-Kommentar

Bei der ProSieben-Show „Alle gegen Einen“ sorgte Schlagerqueen Vanessa Mai mit einer Rache-Aktion gegen Elton für Aufsehen. Doch nicht bei jedem kam die Aktion der Sängerin gut an.

Vanessa Mai war am Samstagabend bei Eltons ProSieben-Show „Alle gegen Einen“ zu Gast.

war am Samstagabend bei Eltons ProSieben-Show „Alle gegen Einen“ zu Gast. Die Schlagerqueen sorgte mit einer Racheaktion für Elton für Aufsehen.

für Elton für Aufsehen. Doch manche sind der Ansicht, mit der Revanche sei die Sängerin zu weit gegangen.

Köln - Am Samstagabend waren Schlagerqueen Vanessa Mai (27) und Comedian Bülent Ceylan (44) live im ProSieben-Studio bei Eltons Show „Alle gegen Einen“. Die beiden sollten Kandidatin Sanja (37) aus Garbsen, Mutter von zwei Söhnen, im Kampf um 100.000 Euro zum Sieg verhelfen. Doch Vanessa Mai sorgte vor allem mit einer anderen Aktion für Aufmerksamkeit. Die Sängerin hatte sich einen Rache-Akt für Moderator Elton überlegt. Doch mit ihrer Aktion könnte Vanessa Mai ein wenig übers Ziel hinausgeschossen sein.

Vanessa Mai rächt sich für Chauvi-Kommentar von Elton

Was war passiert? Elton hatte Vanessa Mai unter einem ihrer Instagram-Posts chauvinistisch als Sahneschnitte bezeichnet. Das wollte die 27-Jährige, die inzwischen auch als Schauspielerin im Einsatz ist, nicht einfach so auf sich sitzen lassen.

„Wir sind gerade Backstage, Elton wird gerade abgetupft für Pressefotos“, erklärt die Schlagersängerin zu Beginn eines Videos auf Instagram*. „Er hat mir vorher Sahneschnitte unter meinen Post geschrieben. Und ich dachte mir, der kriegt jetzt ne richtig geile Sahneschnitte - und zwar mitten in die Fresse“. Zusammen mit Comedian Bastian Bielendorfer schleicht sich Vanessa Mai dann von hinten an Elton heran und tippt ihm auf die Schulter. Als sich der Moderator nichtsahnend umdreht, knallt ihm die Sängerin mit voller Wucht die opulente Sahnetorte ins Gesicht. Zu sehen hier bei Instagram:

„Boaahhh, was soll das denn“, fragt Elton sichtlich erschrocken mit einer dicken Schicht Creme im Gesicht. „Wer war das denn, ich hab überhaupt nichts sehen können“, erkundigt sich der Moderator bei Bastian Bielendorfer etwas mitgenommen. „Wir haben Vanessa Mei als Auftragskillerin von Coppenrath & Wiese engagiert“, klärt dieser auf.

Sahnetorte-Aktion von Vanessa Mai: Eltons Maskenbilderin wenig begeistert

„Na, vielen Dank“ gibt Elton knapp zurück und wendet sich an seine wenig begeisterte Maskenbildnerin, die gerade dabei war, sein Gesicht abzupudern. Sie konnte den gröbsten Tortenspritzern zwar gerade noch mit einem Satz nach hinten entkommen, wirkt aber alles andere als begeistert, dass ihre Arbeit mit der Aktion zunichtegemacht wurde. „Ich glaub du musst da nochmal ran“, meint Elton, der übrigens gar nicht Elton heißt. „Ja, du hast da was“, antwortet die Maskenbilderin trocken. Doch dann scheinen sowohl sie, als auch Elton ihren Humor zurückzufinden.

Follower gespalten: Kritik und Lob für Rache-Aktion

Auch auf Instagram erntet die Aktion von Vanessa Mai nicht nur begeisterte Reaktionen. Zwar lobt die Mehrheit in den Kommentaren die Schlagersängerin für die „coole Revanche“ und „geniale Aktion“ mit zahlreichen lachenden Emojis. Doch es gibt auch weniger begeisterte Stimmen. Als „Lebensmittelverschwendung“ kritisiert beispielsweise ein Follower die Aktion mit einem weinenden Emoji. Inzwischen ist der Kommentar übrigens nicht mehr online - offenbar wurde er gelöscht. Ob von Vanessa Mai oder dem Verfasser selbst, ist nicht bekannt. Ein anderer schreibt: „Bescheuert!!! Nur weil er Sahneschnitte schreibt... hätte er Kackbratze schreiben sollen?“. Ähnlicher Ansicht ist dieser Nutzer: „Hätte man es bei ihr gemacht fände sie es nicht so lustig . Ist immer so, solange es einen selber nicht betrifft ...“.

Und auch unter dem Account von Bastian Bielendorfer, der das Video der Aktion ebenfalls gepostet hat, sind ähnliche kritische Stimmen zu lesen: „Lebensmittel wegschmeißen ist schon immer lustig“ und „Daumen runter“-Emojis finden sich dort.

In seiner eigenen Instagram-Story hat Elton einen Ausschnitt des Clips mit „Ihr Schweine“ kommentiert - doch er ist ja bekanntlich für fast jeden Spaß zu haben und ist der Schlagersängerin vermutlich nicht wirklich böse.

Vanessa Mai sorgte einst mit einem Video für wilde Spekulationen. Die Schlagersängerin zeigt sich auf Instagram gern mal in freizügigen Looks.

