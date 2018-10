Vanessa Mai gibt Fans intimen Blick hinter die Kulissen - nicht jeder findent‘s toll

„Einfach nur schlecht“

+ © dpa / Soeren Stache Schlagersängerin Vanessa Mai (26) hat das Buch die „Die Reise beginnt“ veröffentlicht - und es hagelt Kritik (Archivfoto). © dpa / Soeren Stache

Vanessa Mai (26) hat sich nach ihrer „Regenbogen“-Tour etwas besonderes ausgedacht und nun einen Bildband „Die Reise beginnt“ herausgebracht. Nun droht die Sängerin Fans mit Stalking.

Vanessa Mai droht Fans mit Stalking

Update vom 23. Oktober 2018: Selfies, Bühnenfotos und Backstage-Aufnahmen - speziell für ihre Fans hat Vanessa Mai (26) den Bildband „Die Reise beginnt“ veröffentlicht. Das Buch (19,95 Euro) dokumentiert die „Regenbogen-Live“-Tour der Schlagersängerin und gewährt einen intimen Blick hinter die Kulissen.

Was Fan Herzen höher schlagen lassen soll, wie es bei Amazon zum Buch so schön heißt, gefällt nicht allen. Obendrein rührt die Künstlerin auf eine spezielle Art die Werbetrommel.

„Seit heute ist mein Bildband DIE REISE BEGINNT (Link in Bio) überall erhältlich“, schreibt Vanessa Mai auf Instagram. Und freut sich: „und ich habe schon so viele tolle Reaktionen und Fotos bekommen.. danke!!“

Um den Verkauf ihres Bildbands anzukurbeln, heizt Mai ihrem „Maiteam“ mächtig ein. „Ich stalke mal ein bisschen eure Profile und suche nach Buch-Fotos“, ist in ihrem Post weiter zu lesen. Was das bedeutet, ist in ihrer Instagram-Story zu sehen. Es zeigt Fotos von Fans, die das Buch stolz in die Kamera halten, darin blättern und viele Herzen für Idol verteilen.

So kommt das Buch „Die Reise beginnt“ von Vanessa Mai an

In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Lob. „Mega“, „tolles Buch“ und „unglaublich schöne Erinnerung“ ist dort zu lesen. „Das Buch ist aber auch echt cool, ich muss wirklich anfangen zu weinen, wie du das alles geschrieben hast“, gesteht eine Bewunderin.

Einige Fans haben noch überhaupt keinen Grund zur Freude und reagieren ziemlich enttäuscht. Der Grund: Sie warten noch auf das Buch - es war offenbar noch nicht in der Post, oder es war einfach noch nicht im Laden erhältlich.

„Einfach nur schlecht“ - Enttäuscht Vanessa Mai ihre Fans

Harte Kritik ist bei Amazon zu finden. Bei dem Online-Versand ist das Buch von Vanessa Mai zu haben. Ein Käufer macht seinem Frust in einer Bewertung Luft.

„Sorry, die Qualität die Bilder und des Papier ist einfach nur schlecht. Im Ganzen etwas lieblos. Schade“, schreibt ein Kunde. Bislang ist es allerdings nur eine von drei Rezessionen.

Vanessa Mai postet heißes Foto und zeigt dabei ein ganz langes Körperteil

München - Pikante Fotos gehören bei Vanessa Mai (26) wohl zum Show-Geschäft. Die Schlagersängerin posiert gern oben ohne oder in knappen Klamotten. Mit diesen freizügigen Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Account bringt Mai ihre Follower regelmäßig zum Kochen. Einigen Fans geht dieser Körperkult jedoch zu weit. In der vergangenen Wochen hagelte es heftige Kritik. Einige warfen der Künstlerin vor, mit dieser Nackt-Masche nur ihre Album-Verkaufszahlen vorantreiben zu wollen.

Vanessa Mai macht auf Wonder Women

Nun hat Vanessa Mai ein neues Foto auf Instagram gepostet. Die Schlagersängerin trägt ein knalliges orangenfarbenes Outfit: Zu einem bauchfreien Top hat sie knappe Shorts und Netzstrümpfe mit Glitzersteinen an.

Besonders an dem Foto ist allerdings ihre Pose. Vanessa Mai spreizt an ihren beiden Händen Zeigefinger und ihren kleinen Finger. Diese Geste wird auch „Mano cornuta“ - Teufelsgruß oder Hörnergeste genannt. In Italien gilt dieses Zeichen mit den Fingern als vulgäre Beleidigung. Sie steht etwa für Untreue und markiert die jeweilige Person als „gehörnt“. In der Heavy Metal-Szene hat sich das Handzeichen als Fan-Gruß etabliert und läuft unter„Rockerfinger“ oder „Pommesgabel“. Fans verwenden das Zeichen um mit ihrer Band beim Konzert mitzurocken.

„Metal-Fork“ - Was bedeutet das Handzeichen von Vanessa Mai?

Neben den Fingerzeichen streckt Vanessa Mai ihre Zunge raus und in die Kamera. Das fällt natürlich auch ihrer Followerschaft sofort auf. „Lange Zunge für eine kleine Person...“, bemerkt ein User. Ein anderer bewundert das Körperteil in seiner vollen Pracht und lobt: „Vanessa Mai, hast einfach tolle Zunge.“ Einer fühlt sich sofort mit der Sängerin verbunden und schreibt, „Du hast genau so eine lange Zunge wie ich“.

Ein Fan reagiert jedoch ganz speziell auf das Zungen-Foto und versucht sich in einer Ferndiagnose im Doktor-Stil: „Belegte Zunge, Magen und Darm Probleme?“

Auf diese doch indiskrete Frage zu ihrer Gesundheit schweigt die Schlagersängerin bislang. Kein Wunder, denn sonst überwiegt das Lob in den Kommentaren.

Vanessa Mai hat mit einem freizügigem Foto auf ihrem Instagram-Profil für Wirbel gesorgt. Die Schlagersängerin erntet dafür nicht nur Lob von ihren Fans. Dann rechnete sie mit ihren Followern ab.

ml

Video: Ganz ganz normal: