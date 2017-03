"Orange Is The New Black"-Star heiratet Partnerin

US-Schauspielerin Samira Wiley

Samira Wiley (r) und Lauren Morelli haben Ja gesagt.

Palm Springs - Samira Wiley aus der Serie "Orange Is The New Black" hat ihre Freundin geheiratet. Die Trauung fand traditionell statt - ganz in Weiß.

Die aus der Serie "Orange Is The New Black" bekannte Schauspielerin Samira Wiley hat ihre Freundin Lauren Morelli geheiratet. Die 29-Jährige veröffentlichte am Sonntag (Ortszeit) Fotos der Hochzeit auf Instagram, die beide Frauen ganz in Weiß zeigen. Die Hochzeit fand dem Online-Portal "Martha Stewart Weddings" zufolge am Samstag im kalifornischen Palm Springs statt.

#aboutlastnight Ein Beitrag geteilt von Samira Wiley (@whododatlikedat) am 26. Mär 2017 um 7:21 Uhr

#wifed Ein Beitrag geteilt von Samira Wiley (@whododatlikedat) am 26. Mär 2017 um 12:54 Uhr

Wiley spielte in den ersten vier Staffeln der Netflix-Serie über ein Frauengefängnis die Rolle der Poussey Washington. Sie lernte ihre heutige Frau bei den Dreharbeiten kennen. Morelli arbeitet als Drehbuch-Autorin.

