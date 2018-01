Unehelicher Sohn des Cousins von König Willem-Alexander will Prinz werden

Hugo Klynstra beantragte die Namensänderung

Die niederländische Königsfamilie könnte bald um ein Mitglied wachsen. Das oberste Gericht des Landes befasst sich seit Montag mit dem Frage, ob der uneheliche Sohn des Cousins von König Willem-Alexander den Titel seines Vaters tragen darf, wie die Zeitung "De Telegraaf" berichtete.

Der heute fast 21-jährige Hugo Klynstra hatte kurz nach seinem 18. Geburtstag beantragt, seinen Namen in Prinz Carlos Hugo Roderik Sybren von Bourbon-Parma zu ändern. In erster Instanz erhielt er Recht. Sein Vater Prinz Carlos zog aber von den Staatsrat, die höchste juristische Instanz der Niederlande, um die Namensänderung zu verhindern.

Prinz Carlos von Bourbon-Parma ist der Enkel der früheren niederländischen Königin Juliana. Er ist seit 2010 mit der Journalistin Annemarie Gualthérie van Weezel verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Sein am 20. Januar 1997 geborener Sohn Hugo ging aus einer Beziehung mit der Niederländerin Brigitte Klynstra hervor. Prinz Carlos bestreitet die Vaterschaft nicht. Er erklärte aber nach der Geburt, dass sein Sohn auf "Wunsch der Mutter" zur Welt gekommen sei. Der Staatsrat will in dem Fall innerhalb von sechs Wochen ein Urteil fällen.

