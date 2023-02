„Hochzeit auf den ersten Blick“-Drama: Loch in Lisas Blase wegen Komplikationen bei Op

„10 Vollnarkosen“

Sorge um Lisa von „Hochzeit auf den ersten Blick.“ Bei der 31-Jährigen mussten beide Eileiter entfernt werden. Grund ist eine eine komplizierte Operation, der sie sich als Baby unterziehen musste.

Kitzbühel – Die bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ bekannt gewordene Lisa (32) meldet sich mit traurigen Nachrichten bei ihren Fans. Die Reality-Kandidatin musste sich erneut einer schwierigen Operation unterziehen.

Lisa suchte bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ nach der großen Liebe

In der Liebe läuft es endlich wieder bei Lisa (31), die 2020 an der Sat.1-Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ teilnahm. Zwar funkte es mit Michael, den sie erst bei der gemeinsamen Trauung vor dem Altar kennenlernte sofort, doch bereits in den Flitterwochen merkten die beiden Bayern, dass es wohl doch nicht die große Liebe werden würde. Letztlich ließen sie sich scheiden, wollten aber dennoch Freunde bleiben. Inzwischen hat Lisa jedoch ihren Mr. Right gefunden und postet bei Instagram fleißig Turtelbilder mit ihrem neuen Freund Florian, mit dem sie sogar schon zusammengezogen ist.

Flo ist es auch, der Lisa nun Halt geben muss, in einer Zeit, die für die 32-Jährige alles andere als leicht sein dürfte. Denn Lisa musste im Krankenhaus operiert werden und das nicht zum ersten Mal. Über zehn Vollnarkosen habe sie schon gehabt, erklärt Lisa ihren über 20.000 Followern bei Instagram. Begonnen habe ihre Krankengeschichte, als sie noch ein Baby war.

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Star Lisa nach Op-Marathon total fertig

Damals sei der kleinen Lisa kurz nach ihrer Geburt ein Tumor in der Blase diagnostiziert worden, so die HadeB-Kandidatin. Es folgte neben einer Chemotherapie auch eine aufwendige Operation mit schwerwiegenden Komplikationen: Lisas Blase riss.

Dass sie nun erneut operiert werden musste, hängt damit zusammen. „Meine Vergangenheit ist wohl dafür verantwortlich, dass in meinem Bauch so ein Chaos geherrscht hat, alles voll mit Verwachsungen und nichts mehr da, wo es sein sollte“, erklärt sie bei Instagram. Eigentlich sollte bei der jetzigen OP nur eine Zyste am Eileiter entfernt werden sollen. Wegen der vielen Verwachsungen habe man nun jedoch beide Eileiter entfernen müssen.

Freudigere Neuigkeiten gibt es hingegen von Kandidat Robert. Er suchte wie Lisa 2020 bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ nach der großen Liebe. Das Glück mit Kandidatin Emily hielt nicht lange. Doch nun hat Robert abseits der TV-Kameras seine große Liebe gefunden und wieder geheiratet. Verwendete Quellen: instagram.com/lisa.hadeb

