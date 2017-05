Das tut Ridley Scott gegen seine Schlafstörungen

Hollywood-Star verrät Trick

Berlin - Der britische Schauspieler und Regisseur Ridley Scott („Blade Runner“) hat lange unter Schlaflosigkeit gelitten - nach dem Tod seines älteren Bruders.

„Das war in meinen Vierzigern“, sagte der 79-Jährige in einem Interview mit der „Berliner Morgenpost“ vom Sonntag. „Ich hatte zwei Jahre lang richtige Insomnie. Eine schlimme Zeit. Seitdem stelle ich sicher, dass ich mindestens acht Stunden am Tag schlafe.“ Sein Rezept: Nichts Aufwühlendes im Fernsehen gucken, bevor man zu Bett geht - und nie die Nachrichten. „Mein Anti-Stress-Programm: erst Tee und dann Melatonin.“

