Tiefschlag von Sarah: Pietro Lombardi muss diese offenen Sätze jetzt verkraften

+ © dpa / Britta Pedersen Ein Foto aus glücklichen Zeiten: Pietro und Sarah Lombardi. © dpa / Britta Pedersen

In letzter Zeit schien es so, als würden sich Sarah und Pietro Lombardi wieder gut verstehen. Nun musste der Sänger einen Tiefschlag seiner Ex wegstecken.

München - Nach ihrem erbittertem Rosenkrieg wirkte es so, als ob sich Sarah und Pietro Lombardi wieder angenähert hätten. Nun postete die Schönheit auf Instagram etwas, was dem Sänger überhaupt nicht gefallen dürfte.

Sarah Lombardi schüttet ihr Herz aus und teilt eine rührende Liebesbotschaft mit der Welt. Die Adresse: Ihr neuer Schwarm Roberto. Sie singt: "Seitdem ich dich kenne spielt mein Herz verrückt, es möchte dir sagen, wie wundervoll du bist. Seitdem ich dich kenne, belebst du meine Seele. Ich mag deine Art, du bringst Farbe in mein Leben."

Und weiter trällert sie: "Für dich singe ich diese Melodie, denn du bist alles für mich, danke, dass es dich gibt. Ich würde alle Meere überqueren, ich lasse hohe Berge hinter mir, denn für mich zählen nur wir. Ich bin glücklich mit dir."

Sarah Lombardi: Liebes-Botschaft an ihren Roberto

Dazu schreibt sie Folgendes:

„Ein paar kleine Zeilen können oftmals große Bedeutungen haben ❤️ Auf die Melodie, die mein Freund einfach aus Spaß einmal komponiert hat, wollte ich ihm eine kleine Freude machen und ein paar Zeilen zu singen. Das hier ist das Resultat. Wie findet ihr es und meint ihr die Überraschung ist gelungen?“

Fans sind hin und weg von Lombardis Gesang

Der Inhalt der Nachricht ist Zucker - aber für Sarahs Ex Pietro dürfte sich diese Botschaft ziemlich schmerzhaft anfühlen. Es bleibt zu hoffen, dass Pietro die Botschaft gut wegsteckt. Immerhin ließ er in der Vergangenheit immer wieder verlauten, wie sehr er sich für Sarah und Roberto freuen würde.

Sarahs Instagram-Fans sind jedenfalls hin und weg von der Aufnahme: "Du kannst direkt eine Liebesballade daraus machen", meint ein User. Und eine anderer schreibt: "Da hört man, dass es mit Liebe und viel Gefühl gesungen wurde."

