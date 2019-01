Thomas Seitel: Helene-Fischer-Freund schleppt Umzugskisten - Zahlreiche Fotos aufgetaucht

„Er hatte Kopfhörer im Ohr“

Es gibt interessante Neuigkeiten zu Helene-Fischer-Freund Thomas Seitel. Er wurde dabei fotografiert, wie er Umzugskisten getragen hat.

Berlin - Helene Fischer (34) und Thomas Seitel (34) sind ein Paar. Daran gibt es inzwischen keine Zweifel mehr. „Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen“, bestätigte sie selbst, als die Trennung von Florian Silbereisen (37) offiziell wurde. Und Silbereisen schrieb: „Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche.“

Dass es sich bei jenem Thomas um Thomas Seitel handelt, bestätigte dessen Vater via Darmstädter Echo. „Definitiv“ sei sein Sohn mit der Schlagerikone zusammen, so Günter Seitel. „Papa, Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was alles los war“, soll Thomas Seitel zu ihm gesagt haben.

Neben Helene Fischer, Thomas Seitel und Florian Silbereisen gibt es aber noch jemanden in all den Liebes-Wirren: Anelia Janeva (36). Die Fotografin, die auch für Fischer arbeitete, war bis vor kurzem noch die Freundin von Thomas Seitel. Sie habe anfänglich sehr gelitten, hieß es - doch diese Woche zeigte sie sich öffentlich guter Laune.

Thomas Seitel: Helene-Fischer-Freund trägt Umzugskisten zum Auto

Allerdings ist das Zusammenwohnen von Seitel und Janeva nun natürlich passé. Das lässt sich auch aus Bildern erahnen, die das Magazin Closer exklusiv zeigt. Zwei davon sind auf dem Cover abgedruckt, weitere im Innenteil. Auf ihnen ist zu sehen, wie Thomas Seitel vor einer Berliner Wohnung Umzugskisten schleppt. Diese hatte er demnach leer aus dem Auto getragen - und voll zurück in den Wagen.

„Nach einer kleinen Weile kam er mit vollgepackten Kisten wieder raus“, berichtet ein Augenzeuge gegenüber Closer. „Er hatte Kopfhörer im Ohr“, heißt es weiter. Ob Thomas Seitel wirklich aus der Wohnung auszog oder ob er einfach nur ein paar Dinge transportierte, beweisen die Bilder natürlich nicht. Die Fotos entstanden demnach an einem Nachmittag - während Helene Fischer für einen Auftritt probte.

Helene Fischer und Thomas Seitel haben angeblich Silvester zusammen verbracht

Die Closer berichtet weiter, dass Helene Fischer und Thomas Seitel Silvester zusammen verbracht hätten - und ein paar Tage im Ausland waren. Es wäre nicht der erste gemeinsame Trip abseits der gemeinsamen Arbeit - Seitel arbeitet bekanntlich als ihr Bühnen-Artist - gewesen. Die beiden hatte es angeblich bereits im Dezember zusammen nach Finnland verschlagen.

Auch rund einen Monat, nachdem der Trennungs-Hammer öffentlich wurde, gibt es weder von Helene Fischer noch von Thomas Seitel eine offizielle Äußerung zu ihrer Beziehung. Die wird wohl früher oder später kommen.

Zuletzt trafen Helene Fischer und Florian Silbereisen vor laufenden Kameras in der ARD bei den „Schlagerchampions“ aufeinander. Es wurde ein bewegendes Wiedersehen. Das aber auch Fragen offen ließ.